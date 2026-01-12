我是廣告 請繼續往下閱讀

在博通與其他晶片股帶動下，美股四大指數上週五（9日）全數走高，其中標普500指數再創歷史收盤新高，帶動台北股市今（12）日開盤上漲183.74點，來到30472.7點，隨後在買盤挹注下，最高一度來到30681.99點，再創新高點，午盤上漲267.99點或0.88%，來到30556.95點。中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤上漲1.05點、來到280.9點，午盤來到今日相對高點285.57點，上漲5.72點或2.04%。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、華新、南茂、康舒、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、定穎投控、華通、南茂、穩懋。權值股多數走高，權王台積電以1700元盤上開出，上漲20元，盤中最高一度衝至1705元，平歷史新天價，午盤上漲20元或1.19%，來到1700元；鴻海開高走低，以233元開出、上漲2.5元，不過隨後跳水翻黑，午盤下跌0.5元或0.22%，來到230元。PCB概念股持續走強，華通、燿華、晟鈦、臻鼎-KY、邑昇攻上漲停板，律勝上漲逾8%，敬鵬、欣興上漲逾7%，定穎投控、南電、金像電上漲逾5%。今日盤中表現最強勁的族群是環保概念股，午盤類股指數上漲逾4%，可寧衛*、日友、台境*、成信實業*-創、聯友金屬-創攻上漲停板，上緯投控、佳龍上漲逾8%，山林水上漲逾7%，青新-創上漲逾6%。