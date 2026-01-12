根據最新實價登錄揭露，桃園藝文特區出現2筆「金店面」租賃交易！都位於麗晶花園廣場1樓200坪、大坪數店面，兩個店面每約租金都是39.9萬元，據了解是由醫美診所和中醫診所承租，根據備註顯示，兩店面都簽下10年長約，並在租約中註明5年後的月租金調整為44.1萬元，兩間店面都是建商自有，合計每年將為房東帶來約千萬租金收益。
藝文特區消費力道強 吸引商家進駐
台灣房屋經國直營店店長葉日竣分析，藝文特區人口密集度高、商家林立，是桃園區消費力道最強的指標商圈，加上街廓規劃舒適、步行人潮多，一到節假日就會有人潮和車潮，桃園綠線G11站進度超前，朝2026年底坑口站到藝文特區站通車目標邁進，該地區商辦出租率高，因此也不少知名品牌或高端消費的店家都想在此插旗。麗晶花園廣場屋齡已6年，不過因為店面坪數大、租金總價偏高，所以前幾年都空置，如今醫療診所進駐，將會為該區機能加分。
根據台灣房屋集團趨勢中心統計，今年桃園市月租金超過20萬元的店面租賃交易共有5筆，前三名都在桃園區，藝文特區內的南平路也有一筆月租26萬元店面租賃交易，由日本連鎖快餐料理承租；蘆竹區吉林路店面月租金23.5萬元，目前是家樂福營業中；而中壢區忠孝路原藥妝店，現在改由醫療診所承租。
大坪數店面推高總租金 醫療診所搶占黃金地段
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年桃園月租金前5名店面都屬於大坪數，租賃門檻高，承租者不是醫療相關就是連鎖品牌商，他們具有足夠資金和企圖心，較能承擔高店租黃金店面，選在燙金路段以大坪數店面搶占市場能見度，不僅招牌效益高，品牌效益帶動的顧客源也多，也因為投入的裝潢成本高，租客多半傾向簽5年或10年長約，房東也會考量物價通膨和市場行情增幅，也在合約中載明漲租時間和金額。
5間高月租金店面中，有3間都是醫療診所，張旭嵐指出，現代人對於健康越來越重視，且台灣健保成熟，在分級看診制度下，各區域對於醫療診所需求更大。此外，近年醫美業蓬勃發展，不管男女對整型或保養的接受度越來越高，年齡層也更廣，而大型知名品牌更重視門面形象和商圈客層，因此樂意以高租金和鉅資裝潢，吸引頂端客層消費。
資料來源：實價登錄、台灣房屋、台灣房屋集團趨勢中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋經國直營店店長葉日竣分析，藝文特區人口密集度高、商家林立，是桃園區消費力道最強的指標商圈，加上街廓規劃舒適、步行人潮多，一到節假日就會有人潮和車潮，桃園綠線G11站進度超前，朝2026年底坑口站到藝文特區站通車目標邁進，該地區商辦出租率高，因此也不少知名品牌或高端消費的店家都想在此插旗。麗晶花園廣場屋齡已6年，不過因為店面坪數大、租金總價偏高，所以前幾年都空置，如今醫療診所進駐，將會為該區機能加分。
根據台灣房屋集團趨勢中心統計，今年桃園市月租金超過20萬元的店面租賃交易共有5筆，前三名都在桃園區，藝文特區內的南平路也有一筆月租26萬元店面租賃交易，由日本連鎖快餐料理承租；蘆竹區吉林路店面月租金23.5萬元，目前是家樂福營業中；而中壢區忠孝路原藥妝店，現在改由醫療診所承租。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年桃園月租金前5名店面都屬於大坪數，租賃門檻高，承租者不是醫療相關就是連鎖品牌商，他們具有足夠資金和企圖心，較能承擔高店租黃金店面，選在燙金路段以大坪數店面搶占市場能見度，不僅招牌效益高，品牌效益帶動的顧客源也多，也因為投入的裝潢成本高，租客多半傾向簽5年或10年長約，房東也會考量物價通膨和市場行情增幅，也在合約中載明漲租時間和金額。
5間高月租金店面中，有3間都是醫療診所，張旭嵐指出，現代人對於健康越來越重視，且台灣健保成熟，在分級看診制度下，各區域對於醫療診所需求更大。此外，近年醫美業蓬勃發展，不管男女對整型或保養的接受度越來越高，年齡層也更廣，而大型知名品牌更重視門面形象和商圈客層，因此樂意以高租金和鉅資裝潢，吸引頂端客層消費。
資料來源：實價登錄、台灣房屋、台灣房屋集團趨勢中心