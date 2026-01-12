第83屆金球獎得獎名單出爐，李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》獲得最佳音樂或喜劇類影片、導演、劇本、女配角等4獎，成為電影類的最大贏家。而Netflix《混沌少年時》獲最佳迷你劇集及電視電影、男主角、男女配角等4獎，是電視類的最大贏家。李奧納多角逐影帝則不幸敗給勁敵「甜茶」提摩西夏勒梅，提摩西以《橫衝直闖》獲獎，角逐奧斯卡影帝的氣勢再往上升。
奧斯卡帝后競爭態勢明顯 金球獎電視類得獎名單無意外
在受到矚目的影帝影后獎方面，巴西男星華格納莫拉以《這不只是個間諜故事》得到戲劇類男主角，該片亦獲最佳非英語片，讓他獲得奧斯卡提名的機率更穩固，預期他和李奧納多、甜茶將搶下5席提名中的3席。《哈姆奈特》潔西巴克利、《媽的踹爆你》蘿絲拜恩分別是戲劇類、音樂或喜劇類影后，《哈姆奈特》也拿下戲劇類最佳影片，本屆奧斯卡最佳女主角之爭，被看好應是她們兩人的對決。
今年金球獎得獎結果，大都不出各方意料，只有電影類的男女配角算是小爆冷門，《一戰再戰》兩位奧斯卡得主班尼西歐狄奧托羅、西恩潘都不敵《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉，而《一戰再戰》女配角堤亞娜泰勒為該片抱回唯一的演員獎，打敗《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜。《Kpop 獵魔女團》拿下最佳動畫、最佳歌曲（Golden）兩獎，也非常風光。
電視類的得獎名單則幾乎和去年艾美獎高度重疊，備受好評的Netflix《混沌少年時》再度大勝，而《匹茲堡醫魂》與《片廠風雲》也仍是戲劇類、音樂或喜劇類影集的大贏家，比起電影類偶爾還有小爆點，電視類的得主大都是眾望所歸，所以也缺乏驚喜。
2026金球獎得獎名單
電影類
戲劇類最佳影片／哈姆奈特
音樂及喜劇類最佳影片／一戰再戰
最佳導演／《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森
戲劇類最佳男主角／《這不只是個間諜故事》華格納莫拉
戲劇類最佳女主角／《哈姆奈特》潔西巴克利
音樂及喜劇類最佳男主角／《橫衝直闖》提摩西夏勒梅
音樂及喜劇類最佳女主角／《媽的踹爆你》蘿絲拜恩
最佳男配角／《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉
最佳女配角／《一戰再戰》堤亞娜泰勒
最佳動畫片／Kpop 獵魔女團
最佳劇本／一戰再戰
最佳原創配樂／罪人
最佳原創歌曲／Golden《Kpop 獵魔女團》
最佳電影院或票房成就獎／罪人
最佳非英語影片／《這不只是個間諜故事》巴西
電視類
最佳戲劇類影集／匹茲堡醫魂
最佳音樂及喜劇類影集／片廠風雲
最佳迷你劇集及電視電影／混沌少年時
戲劇類影集最佳女主角／《萬中選一》瑞雅希洪
戲劇類影集最佳男主角／《匹茲堡醫魂》諾亞懷利
音樂及喜劇類影集最佳女主角／《天后與草莓》珍史瑪特
音樂及喜劇類影集最佳男主角／《片廠風雲》賽斯羅根
最佳迷你劇集及電視電影女主角／《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲
最佳迷你劇集及電視電影男主角／《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰
最佳女配角／《混沌少年時》艾琳多爾蒂
最佳男配角／《混沌少年時》歐文庫柏
