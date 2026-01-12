我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》中，演技被稱讚是「從影以來的代表作」，問鼎奧斯卡最佳男主角氣勢持續攀高。（圖／摘自IMDb）

▲潔西巴克利以《哈姆奈特》成為金球獎最佳戲劇類影后，該片也同時得到戲劇類最佳影片。（圖／美聯社／達志影像）

▲《混沌少年時》在金球獎成為奪得4項獎的電視類最大贏家。（圖／摘自IMDb）

第83屆金球獎得獎名單出爐，李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》獲得最佳音樂或喜劇類影片、導演、劇本、女配角等4獎，成為電影類的最大贏家。而Netflix《混沌少年時》獲最佳迷你劇集及電視電影、男主角、男女配角等4獎，是電視類的最大贏家。李奧納多角逐影帝則不幸敗給勁敵「甜茶」提摩西夏勒梅，提摩西以《橫衝直闖》獲獎，角逐奧斯卡影帝的氣勢再往上升。在受到矚目的影帝影后獎方面，巴西男星華格納莫拉以《這不只是個間諜故事》得到戲劇類男主角，該片亦獲最佳非英語片，讓他獲得奧斯卡提名的機率更穩固，預期他和李奧納多、甜茶將搶下5席提名中的3席。《哈姆奈特》潔西巴克利、《媽的踹爆你》蘿絲拜恩分別是戲劇類、音樂或喜劇類影后，《哈姆奈特》也拿下戲劇類最佳影片，本屆奧斯卡最佳女主角之爭，被看好應是她們兩人的對決。今年金球獎得獎結果，大都不出各方意料，只有電影類的男女配角算是小爆冷門，《一戰再戰》兩位奧斯卡得主班尼西歐狄奧托羅、西恩潘都不敵《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉，而《一戰再戰》女配角堤亞娜泰勒為該片抱回唯一的演員獎，打敗《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜。《Kpop 獵魔女團》拿下最佳動畫、最佳歌曲（Golden）兩獎，也非常風光。電視類的得獎名單則幾乎和去年艾美獎高度重疊，備受好評的Netflix《混沌少年時》再度大勝，而《匹茲堡醫魂》與《片廠風雲》也仍是戲劇類、音樂或喜劇類影集的大贏家，比起電影類偶爾還有小爆點，電視類的得主大都是眾望所歸，所以也缺乏驚喜。2026金球獎得獎名單