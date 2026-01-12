我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園警方昨晚（11日）於中正路一家移工舞廳進行臨檢，成功緝獲兩名身背通緝的失聯移工！事發當時，兩名越南籍男子因無法出示身分證明，面對詢問時頻頻裝聾作啞，甚至以聽不懂中文為由試圖矇混過關；其中一人雖拿出手機內的居留證照片自證，卻在言談間不打自招，改口稱該證件其實屬於其「合法」的弟弟。警方察覺有異，隨即將兩人帶回派出所，經查核後發現，黎姓男子與阮姓男子分別已失聯四年與兩年，且各自涉及不能安全駕駛罪及詐欺案，正處於通緝狀態，隨即遭警方逮捕解送歸案。據了解，11日22時50分許，桃園警方針對中正路一處移工舞廳展開臨檢行動，期間發現36黎姓與22歲阮姓男子行跡異常。面對盤查時，兩人不僅無法提供有效證件，甚至企圖假裝聽不懂中文來逃避身分清查；過程中，其中一名男子雖拿出手機展示居留證照片並自稱為本人，隨後卻又突然改口，宣稱該證件其實是其弟弟所有，並不斷強調弟弟身分合法。由於兩人的說詞前後矛盾且漏洞百出，不僅引起員警高度警覺，更讓其真實身分疑雲重重，經警方將人帶回派出所進一步查證後發現，原來黎姓男子早在4年前就已被通報失聯，且因涉嫌不能安全駕駛罪名遭到通緝；而阮姓男子則是在2年前通報失聯，並因涉及詐欺案件同樣列為通緝人口，這兩名男子本以為能靠演技躲過查緝，沒想到最終仍因自露馬腳，被警方依法逮捕並解送歸案。