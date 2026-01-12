新北市一間建築營造公司與一名李姓男子發生土地買賣糾紛，李姓男子傳送「要我再傳五個魚丸嗎？」、「準備一百醫生到你公司」等訊息給營造公司老闆，遭檢察官起訴恐嚇罪，他不認罪，還說「魚丸」和「議員」的台語發音相近，意思是他有認識五個議員，甚至辯稱公司老闆送他鬍鬚張肉臊時曾說自己愛吃魚丸，他想回禮才會提到魚丸，不過法官並不採信，認為魚丸就是指子彈，以恐嚇危害安全罪判處拘役59天。
本案發生在2022年8月26日晚間，李姓男子傳Line給于姓營造商，包括：「紅綠燈看好」、「Ｘ！我想試試你治我還是我治你」、「要我再傳五個魚丸準備什麼對你嗎」、「只要你說歡迎，我兩小時準備一百醫生到你公司」、「可是我告訴你一百個醫生到，我絕對處理掉你這個有疫情的人，現在告訴你計時開始！」
同一天晚上，李姓男子另外Line營造公司的女性財務長，恐嚇她：「紅綠燈看好」、「得子宮癌，找我就對了」、「我請醫生去找你？」、「如果是愛滋我也能治！」
營造公司負責人與財務長報警處理，指控李姓男子「說治我不是要開槍打我嗎？為什麼要給我魚丸，魚丸在我看來就是子彈」，並提到一般民間的說法，魚丸就是子彈，5個魚丸可能就是黑道的人、或者是5顆子彈，因此這些訊息代表李姓男子將以開槍方式危及他的人身安全，也讓他感到害怕。
李姓男子到案供稱，營造公司在他名下土地亂埋廢棄物，他傳訊息目的是發洩情緒、希望營造商出面解決土地糾紛，並無恐嚇之意。
新北地檢署認為李姓男子涉犯《刑法》第305條的恐嚇危害安全罪，依法提起公訴；新北地院開準備庭時，李姓男子解釋魚丸是「回禮」的意思，因為營造商曾去他辦公室送「鬍鬚張肉臊」並提到自己喜歡吃魚丸，李姓男子為了讓營造商清走垃圾，想送禮物才會問到魚丸；不過到了審理庭上，李姓男子改口說營造商除了亂倒垃圾，還做了其他壞事，總共有五項以上的犯罪證據，所以五個魚丸是指五項罪證，提醒營造商會被檢舉。
一審法官覺得李姓男子胡扯，以2次恐嚇罪各判拘役50天、合併執行59天，如易科罰金是5萬9千元。
李姓男子提起上訴，主張與營造公司有土地交易及使用糾紛，為提醒對方積極處理，不免用語偏激，並非要恐嚇對方。李姓男子對於魚丸有了新解釋，他說「五個魚丸」是指五個議員，因為營造商有找議員來關說，他不甘示弱想表示自己也認識議員，才傳送「要我再傳五個魚丸準備什麼對你嗎」，魚丸就是議員的台語諧音。
高院法官還是認定李姓男子說法不合常理，採納于姓營造商的解讀「一般民間說法魚丸就是子彈」，維持一審判決拘役59天，駁回上訴全案定讞。
不過記者依據「魚丸」、「子彈」或者「魚丸」、「恐嚇」兩組關鍵字在司法院裁判書系統查詢，僅有本案的一、二審法官採取「魚丸等於子彈」這個比喻，一般常見的子彈替代語是「土豆」，例如「請你吃『土豆』」、「沒有吃過『土豆』？」、「我什麼沒有『土豆』絕對夠用」、「送二粒『土豆』當見面禮」、「『土豆』550要幾顆？』」，將魚丸也跟子彈劃上等號，以司法實務而言較為少見。
我是廣告 請繼續往下閱讀
同一天晚上，李姓男子另外Line營造公司的女性財務長，恐嚇她：「紅綠燈看好」、「得子宮癌，找我就對了」、「我請醫生去找你？」、「如果是愛滋我也能治！」
營造公司負責人與財務長報警處理，指控李姓男子「說治我不是要開槍打我嗎？為什麼要給我魚丸，魚丸在我看來就是子彈」，並提到一般民間的說法，魚丸就是子彈，5個魚丸可能就是黑道的人、或者是5顆子彈，因此這些訊息代表李姓男子將以開槍方式危及他的人身安全，也讓他感到害怕。
李姓男子到案供稱，營造公司在他名下土地亂埋廢棄物，他傳訊息目的是發洩情緒、希望營造商出面解決土地糾紛，並無恐嚇之意。
新北地檢署認為李姓男子涉犯《刑法》第305條的恐嚇危害安全罪，依法提起公訴；新北地院開準備庭時，李姓男子解釋魚丸是「回禮」的意思，因為營造商曾去他辦公室送「鬍鬚張肉臊」並提到自己喜歡吃魚丸，李姓男子為了讓營造商清走垃圾，想送禮物才會問到魚丸；不過到了審理庭上，李姓男子改口說營造商除了亂倒垃圾，還做了其他壞事，總共有五項以上的犯罪證據，所以五個魚丸是指五項罪證，提醒營造商會被檢舉。
一審法官覺得李姓男子胡扯，以2次恐嚇罪各判拘役50天、合併執行59天，如易科罰金是5萬9千元。
李姓男子提起上訴，主張與營造公司有土地交易及使用糾紛，為提醒對方積極處理，不免用語偏激，並非要恐嚇對方。李姓男子對於魚丸有了新解釋，他說「五個魚丸」是指五個議員，因為營造商有找議員來關說，他不甘示弱想表示自己也認識議員，才傳送「要我再傳五個魚丸準備什麼對你嗎」，魚丸就是議員的台語諧音。
高院法官還是認定李姓男子說法不合常理，採納于姓營造商的解讀「一般民間說法魚丸就是子彈」，維持一審判決拘役59天，駁回上訴全案定讞。
不過記者依據「魚丸」、「子彈」或者「魚丸」、「恐嚇」兩組關鍵字在司法院裁判書系統查詢，僅有本案的一、二審法官採取「魚丸等於子彈」這個比喻，一般常見的子彈替代語是「土豆」，例如「請你吃『土豆』」、「沒有吃過『土豆』？」、「我什麼沒有『土豆』絕對夠用」、「送二粒『土豆』當見面禮」、「『土豆』550要幾顆？』」，將魚丸也跟子彈劃上等號，以司法實務而言較為少見。