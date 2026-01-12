我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一間建築營造公司與一名李姓男子發生土地買賣糾紛，李姓男子傳送「」、「」等訊息給營造公司老闆，遭檢察官，不過法官並不採信，認為，以恐嚇危害安全罪判處拘役59天。本案發生在2022年8月26日晚間，李姓男子傳Line給于姓營造商，包括：「紅綠燈看好」、「Ｘ！我想」、「要我再準備什麼對你嗎」、「只要你說歡迎，我兩小時到你公司」、「可是我告訴你一百個醫生到，我，現在告訴你計時開始！」同一天晚上，李姓男子另外Line營造公司的女性財務長，恐嚇她：「紅綠燈看好」、「得子宮癌，找我就對了」、「我？」、「如果是愛滋我也能治！」營造公司負責人與財務長報警處理，指控李姓男子「說治我不是要開槍打我嗎？」，並提到一般民間的說法，魚丸就是子彈，，因此這些訊息代表李姓男子將以開槍方式危及他的人身安全，也讓他感到害怕。李姓男子到案供稱，營造公司在他名下土地亂埋廢棄物，他傳訊息目的是發洩情緒、希望營造商出面解決土地糾紛，並無恐嚇之意。新北地檢署認為李姓男子涉犯《刑法》第305條的恐嚇危害安全罪，依法提起公訴；新北地院開準備庭時，李姓男子解釋魚丸是「」的意思，因為營造商曾去他辦公室送「」並提到自己喜歡吃魚丸，李姓男子為了讓營造商清走垃圾，想送禮物才會問到魚丸；不過到了審理庭上，李姓男子改口說營造商除了亂倒垃圾，還做了其他壞事，總共有五項以上的犯罪證據，所以，提醒營造商會被檢舉。一審法官覺得李姓男子胡扯，以2次恐嚇罪各判拘役50天、合併執行59天，如易科罰金是5萬9千元。李姓男子提起上訴，主張與營造公司有土地交易及使用糾紛，為提醒對方積極處理，不免用語偏激，並非要恐嚇對方。李姓男子對於魚丸有了新解釋，高院法官還是認定李姓男子說法不合常理，採納于姓營造商的解讀「一般民間說法魚丸就是子彈」，維持一審判決拘役59天，駁回上訴全案定讞。不過記者依據「魚丸」、「子彈」或者「魚丸」、「恐嚇」兩組關鍵字在司法院裁判書系統查詢，，例如「請你吃『土豆』」、「沒有吃過『土豆』？」、「我什麼沒有『土豆』絕對夠用」、「送二粒『土豆』當見面禮」、「『土豆』550要幾顆？』」，將魚丸也跟子彈劃上等號，以司法實務而言較為少見。