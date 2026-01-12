我是廣告 請繼續往下閱讀

大江生醫今年啟動員工持股信託制度，讓員工每月提撥薪資，加上公司提撥相應獎勵金（公提金），透過信託銀行定期定額買入自家股票，達成長期儲蓄、累積退休金及股東身分。另，營運上，法人評估，大江全年獲利表現可望優於2024年每股盈餘（EPS）7.60元水準，全年成績具備成長空間。大江生醫於日前獲得111人力銀行舉辦「2025幸福企業」的「生技醫療類」金獎，並同步獲得「婚育表彰」肯定。在產業競爭加劇、專業人才需求持續升溫的背景下，市場普遍關注企業如何以制度性工具留任關鍵人力。大江生醫今天起正式推動員工持股信託，屬於中長期導向的人才治理措施，有助於將經營成果內化為組織動能，強化員工向心力與留任意願的機制。從營運面觀察，大江生醫2025年完成全球市場結構調整後，營運動能逐步回溫，獲利能力亦呈現明顯改善。第二季（Q2）EPS達 2.16 元，第三季（Q3）單季 EPS 進一步提升至2.50元，季增約 15%，年增幅度逾七成，顯示營運效率提升及產品組合優化已逐步反映於財務表現。大江2025年12月合併營收達7.59億元，創近28個月新高；累計前三季 EPS已達5.89元。法人評估，在營運動能延續下，全年獲利表現可望優於2024年EPS 7.60 元水準，全年成績具備成長空間。市場人士指出，隨著全球健康管理需求升溫，高階機能型產品出貨比重提高，公司營收結構正逐步轉向毛利率較佳的產品線，有助於支撐整體獲利表現。12月營收公告後，外資、投信及自營商三大法人同步買超，股價一舉站上120元整數關卡，1月12日股價暫報124.5元。法人普遍認為，隨著產品結構調整告一段落、海外市場滲透率持續提升，大江生醫整體營運體質已有所改善，多數法人對其 2025 年全年獲利表現抱持正向看法，並預期2026年成長動能可望延續。在營運動能回升、法人看好全年獲利成長，以及制度型利潤共享與人才治理逐步到位的帶動下，大江生醫於全球保健食品CDMO代工市場的競爭力可望持續強化。