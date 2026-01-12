我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三芝區「櫻花酒」 ：由深耕三芝在地20餘年的二號空間團隊推出，選用三芝櫻花果實與純米釀造，罐中可見完整櫻花，口感清甜順口。玻璃瓶搭配提盒設計，送禮雅致，冷藏冰飲更佳。



苗栗縣後龍鎮「有機玉女小番茄」、「藍莓爆薏仁」 ：玉女小番茄皮薄多汁，酸甜清雅並帶有梅粉般細緻尾韻。藍莓爆薏仁選用台灣藍莓粉，搭配全穀物原型食品薏仁，口感香脆爽口。

▲彰化縣芳苑鄉「天香羊肉爐」精心挑選12-14月齡國產山羊，展現國產羊新鮮、無腥羶味的特性。（圖／取自國發會簡介）



彰化縣芳苑鄉「天香羊肉爐」 ：過年圍爐帶給家人滿滿溫暖的好選擇，從畜牧場產地直送到餐桌的理念出發，精心挑選12-14月齡國產山羊，展現國產羊新鮮、無腥羶味的特性。



台南市七股區「七股海味禮袋」：集結七股漁青品牌的常溫海味禮袋，含虱目魚肉乾條、化骨虱目魚嶺、蒲燒/辣味噌烏魚排，常溫保存，安心便利，送禮自用皆宜。

2026 年新春佳節將至，除了一家團圓迎新、走春拜年、互道祝賀外，新年送禮更是傳遞祝福與心意的重要時刻。不論是致贈親友、客戶、合作夥伴，或作為企業年節贈禮與員工犒賞，新年禮盒都是兼具體面與祝福寓意的首選！為協助民眾與企業在新年送禮展現在地特色與創生價值，國發會特別精選 2026 年地方創生年節禮品推薦清單，網羅多款特色農產、職人工藝與年節應景好物，涵蓋46個團隊、124項用心打造的在地物產。國發會表示，無論是闔家迎新、自用分享，或作為企業新春致贈，都能透過這份新年禮品型錄清單，送出滿滿祝福、好運與濃濃的地方年味，為 2026年揭開美好序幕。