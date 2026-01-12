我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白推出「台灣未來帳戶」，內容包括政府為12歲以下孩童帳戶存入5萬、每年再提撥1萬等。而民眾黨立委陳昭姿說，相較虛擬、虛假的少子女化辦公室，台灣未來帳戶更省。但衛福部長石崇良認為，「我看不出哪裡經濟實惠」，且對於少子女化有多少助益「我真的是有很大的問號。」陳昭姿今（12）日在立法院衛環委員會質詢時指出，出生人口連續下降，且長期生不如死，而少子女化對策計畫7年約花了5千9百多億，但台灣未來帳戶若按照現在草案，第1年5萬、到第12年每年1萬，18歲才可以領，13年的經費總共才3千8百多億，受益人數高達370萬人。陳昭姿詢問石崇良，相比虛設、虛擬、虛假的少子女化辦公室，台灣未來帳戶更省錢，而這麼經濟實惠的政策，「你能夠不支持嗎？」石崇良則回應，「說實在，我看不出哪裡經濟實惠，因為這都是要花這麼多錢，但是對於我們的目標，也就是是少子女化的問題，能有多少的助益，我真的是有很大的問號。」陳昭姿反問，根據少子女化對策計畫花費約5931億元，但看到的數字是什麼？她指出，行政院與衛福部一直用資源有限、優先照顧弱勢回應，但這是對社會投資錯解，因為台灣未來帳戶不是社會救助，而是普及型的制度設計，目的是讓孩子建立基本起點，而非針對特定族群發放。不過，對於兒少未來教育與發展帳戶的推行，自106年開始，目前開戶有3萬9千多位，石崇良也表示，對於這樣的成效確實要加大力度，但對於少子女化對策的花費，其實有8成都是在0到6歲國家一起養，直接補貼到家庭，沒有一毛錢拿來做行政。但石崇良認為，兒少未來教育與發展帳戶確實要再檢討，也是近期要做的。