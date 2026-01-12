我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亞萍（左二）與兒子余祥銓（右一）、媳婦柔柔（左一）一起上節目，家人聚在一起立刻互相鬥嘴。（圖／TVBS提供）

余祥銓出身演藝世家，從小就受到外界關注的他，曾被稱作是「闖禍星二代」，天天讓媽媽李亞萍操碎了心，恨不得把他丟在外頭。不過隨著年紀增長，余祥銓變得更加成熟，李亞萍日前坦言罹患失智症，他近日在節目《11點熱吵店》中向媽媽告白，真誠地說：「我已經長大了，換我來照顧妳。」一番話讓李亞萍當場淚崩。李亞萍與兒子余祥銓、媳婦柔柔一起上節目，家人聚在一起立刻互相鬥嘴，李亞萍坦言兒子從小愛作怪，讓她幾乎每天都會接到學校、其他家長的告狀電話，操碎了心，更恨不得把他丟在外頭。余祥銓則反吐槽，爆料自己真的曾被「放生」過，回想起有次跟著爸媽去台南牌友家，大人打完牌，竟然忘了把他帶回家。雖然余祥銓小時候不斷闖禍，但李亞萍近來健康出現警訊，他不僅在節目中送上蘭花慰勞媽媽，並告白：「我最愛的媽媽，謝謝妳為這個家一輩子辛苦的付出，現在我長大了，換我來照顧妳，媽媽我愛妳，妳是我心中永遠的天后。」一番話讓李亞萍相當感動，一度掩面落淚。不過待情緒緩和後，李亞萍不改藝人本色，嘴硬吐槽兒子說：「這蘭花是我最討厭的顏色。」突如其來的轉折，讓主持人阿Ken忍不住搞笑綜藝摔，大喊：「這效果也太突然了啦！」提到媳婦柔柔，李亞萍則虧她怎會這麼笨，選了余祥銓當老公？柔柔直說融入余家覺得很溫暖，還透露對李亞萍的印象完全改觀，她表示：「媽就是刀子口豆腐心，第一印象很害怕，螢幕形象感覺是惡婆婆，但相處過後發現是很溫暖的人，她去逛街一整天，都只買我的衣服。」而李亞萍對媳婦同樣相當滿意，直說2人很投緣，讓余祥銓在旁苦笑，無奈表示婆媳倆性格幾乎一模一樣，「家裡已經有個亞萍了，然後又來個小亞萍」。