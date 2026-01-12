我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張姓男子駕駛的BMW車款為BMW 4系列Gran Coupe轎跑車，市價約為260萬元。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區北安路昨（11日）上午9時25分許發生一起車禍意外，一名54歲的江姓機車騎士當時疑似為了左轉搶快，不慎和後方一輛價值260萬的BMW發生擦撞，導致BMW車前頭受損，另江男則是直接被撞倒在地，所幸意識清楚沒有生命危險，詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。據了解，這名54歲的江姓騎士當時騎機車沿北安路北往南第二車道時，疑似為了左轉搶快突「鬼切」至第一車道，導致後方一輛31歲張姓男子駕駛的BMW閃避不及，雙方因此發生擦撞。由於撞擊力道大，現場車殼碎落一地，至於江男則是連人帶車倒地，受有擦挫傷送往醫院治療。警方獲報到場後，依規定替兩人實施酒測，雙方酒測值均為0，另BMW車頭及機車車身受有車損情形。而值得注意的是，張男所駕駛的BMW車款為BMW 4系列Gran Coupé轎跑車，根據不同年份及車型市價約為260萬到340萬元之間。對此，中山分局呼籲，駕駛人行駛轉向時應注意後方有無來車，並依規定使用方向燈，以維護行車安全。