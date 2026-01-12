又傳出行動電源自燃爆炸事件！昨（11）日晚間有民眾在社群平台分享驚悚遭遇，一顆行動電源擺在家中床頭，當下既沒有充電也沒在使用，卻突然起火爆炸，將牆面燒得焦黑。這顆行動電源的型號隨後曝光，為神腦國際自有品牌MEGA KING「MK 10050 iHard」，事實上，這款商品早在2021年就已發出召回令。
行動電源沒在使用也爆炸！當事人憶驚恐過程
一位民眾昨晚在社群平台Threads上分享，提到媽媽放在房間床頭的行動電源突然爆炸。重點是當下既無使用，也沒有插著充電線，只是靜置在床頭櫃上就突然起火。當事人第一時間大喊「失火」，爸爸隨即衝進房間，用外套壓住火苗，才避免火勢擴大。
原PO心有餘悸地說，好險媽媽當時沒在睡覺，否則起火點就在她的頭旁邊，後果不堪設想。她也藉此提醒大家，行動電源即使未充電也存在風險，應避免放在床邊或靠近易燃物品。從照片可見，紅色的行動電源頂部已爆開，裝行動電源的粉色袋子被燒破，床頭牆壁也焦黑一片。
事件曝光後，讓大批網友驚恐回應：「我想把我沒在用的行動電源都回收掉了」、「行動電源記得買防爆袋或是防爆盒放著」、「這顆有被公佈召回，有自燃風險。可上網查相關資訊，我也是剛剛查了才知曉」。
本次自燃行動電源型號曝光！2021年曾發出召回公告
事實上，本次發生自燃事件的行動電源型號為神腦國際自有品牌MEGA KING「MK 10050 iHard」，這款行動電源早在2021年就發布過召回公告。
針對本次事件，神腦國際表示，MEGA KING為神腦自有品牌，經查證本次發生異常的產品型號為「MK 10050 iHard」。該批次產品於2019年由台灣知名上市櫃大廠天宇工業製造，品質規格雖符合國際標準，但考量鋰電池物理特性與使用年限，神腦國際於2021年10月即主動公告召回該產品，推測可能是消費者當時沒有注意到相關資訊。
為避免類似風險再次發生，神腦國際強調將重啟並擴大召回宣導。若消費者手中仍持有該款舊型號行動電源（MK 10050 iHard），無論是否發生異常、無論購買多久，請立即停止使用，並攜帶產品至全台神腦門市，將無條件更換全新製程、安全升級的同級產品，或協助辦理退貨。
行動電源召回名單一次看！一堆舊型號還有人在用
根據經濟部標準檢驗局最新的行動電源召回名單，目前仍有5品牌、6款行動電源持續發布召回公告中。如果家中有以下型號，請盡快聯繫廠商進行換貨或退款：
Anker安克： 型號 A1257（涉及數量5,439顆）。
亞果元素（兩款）： 型號 GRAVITY CS5、GRAVITY CS10（涉及數量共3萬500顆）。
Lenovo： 型號 PBLG2W（涉及數量53顆）。
Energizer 勁量： 型號 UE10013CQ（涉及數量2,004顆）。
Mypower： 型號 MP-10050（涉及數量5萬顆）。
※上述6款共計8萬7996顆，請民眾務必檢查家中設備。
行動電源召回完整聯繫方式：點此查看
資料來源：經濟部標準檢驗局
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位民眾昨晚在社群平台Threads上分享，提到媽媽放在房間床頭的行動電源突然爆炸。重點是當下既無使用，也沒有插著充電線，只是靜置在床頭櫃上就突然起火。當事人第一時間大喊「失火」，爸爸隨即衝進房間，用外套壓住火苗，才避免火勢擴大。
事件曝光後，讓大批網友驚恐回應：「我想把我沒在用的行動電源都回收掉了」、「行動電源記得買防爆袋或是防爆盒放著」、「這顆有被公佈召回，有自燃風險。可上網查相關資訊，我也是剛剛查了才知曉」。
本次自燃行動電源型號曝光！2021年曾發出召回公告
事實上，本次發生自燃事件的行動電源型號為神腦國際自有品牌MEGA KING「MK 10050 iHard」，這款行動電源早在2021年就發布過召回公告。
針對本次事件，神腦國際表示，MEGA KING為神腦自有品牌，經查證本次發生異常的產品型號為「MK 10050 iHard」。該批次產品於2019年由台灣知名上市櫃大廠天宇工業製造，品質規格雖符合國際標準，但考量鋰電池物理特性與使用年限，神腦國際於2021年10月即主動公告召回該產品，推測可能是消費者當時沒有注意到相關資訊。
行動電源召回名單一次看！一堆舊型號還有人在用
根據經濟部標準檢驗局最新的行動電源召回名單，目前仍有5品牌、6款行動電源持續發布召回公告中。如果家中有以下型號，請盡快聯繫廠商進行換貨或退款：
Anker安克： 型號 A1257（涉及數量5,439顆）。
亞果元素（兩款）： 型號 GRAVITY CS5、GRAVITY CS10（涉及數量共3萬500顆）。
Lenovo： 型號 PBLG2W（涉及數量53顆）。
Energizer 勁量： 型號 UE10013CQ（涉及數量2,004顆）。
Mypower： 型號 MP-10050（涉及數量5萬顆）。
行動電源召回完整聯繫方式：點此查看
資料來源：經濟部標準檢驗局