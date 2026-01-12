我是廣告 請繼續往下閱讀

美國商務部於去年9月曾表示，為解決資訊和通訊技術供應鏈的問題，將限制或禁止中國無人機進口；然而，該項政策提案卻已在9日被悄悄撤回，引發外界揣測美國是否對中國「態度轉軟」。對此，旅美教授翁履中分析，這其實是川普的談判習慣，先確保能談，再把籌碼放桌上慢慢換，政策不是原則，是籌碼；「解禁」不是轉向，是為了交易。翁履中指出，從表面看來，中國無人機品牌「大疆」似乎暫時躲過美國國安限制，但若回顧近年美中互動脈絡，這類「先強硬、再回收」的政策節奏其實並不陌生。他指出，川普對外政策的首要目標，並非傳統華府安全圈所強調的制度性圍堵，而是確保能坐上談判桌，換取「看得見」的政治與經濟成果。翁履中進一步說明，美國內部長期存在對華鷹派與交易派的拉鋸，前者主張去風險化、全面堵住國安漏洞，把中國科技排除出關鍵領域；後者則認為，只要能換取實質利益，政策可以暫緩、保留彈性，而川普本人顯然更傾向後者，將對中政策視為談判過程中的工具，而非不可退讓的紅線。翁履中也以半導體政策為例，美方去年才釋出訊號，可能取消台積電、三星等企業在中國設廠的部分豁免，卻在年底又悄然發放年度出口許可，允許相關設備持續輸往中國廠區。這類政策反覆，時間點多落在川習高層互動之後，顯示雙方在檯面下仍維持某種「不撕破臉」的溝通默契。在地緣戰略層面，翁履中認為，川普的世界觀帶有強烈的「版圖思維」，優先順序與地理距離高度相關。美洲大陸始終是核心後院，其次是因能源與安全因素牽動的中東；至於印太與台海議題，川普更傾向在與北京高層會面後再談，說白了，川普心裡認定的印太戰略，必須要找當地的老大來喬，所以他不會在會面前，貿然挑戰北京可接受的底線。翁履中直言，這樣的思維對台灣而言並不輕鬆，台灣在川普眼中，並非基於民主價值或盟友情誼而必然被保護，而是取決於「能否成為談判籌碼、值不值得冒險」。儘管華府支持台灣的聲音不少，但在川普時代，「友台」並不必然等於決策。最後，翁履中也提醒，台灣若過度從單一事件解讀美中關係，或把期待當成戰略判斷，反而容易誤判情勢；真正務實的作法，是持續累積自身實力、提高被交易的成本，讓任何一方在處理台灣問題時，都必須付出更高代價。翁履中強調，理解川普交易型外交的節奏，並不代表悲觀，而是回到冷靜與理性，不自欺也不恐慌，才是台灣在高度不確定國際局勢中的務實之道。