▲屏東內埔一名年約七旬的吳姓婦人，差點落入抖音假愛情真詐騙陷阱。（圖／民眾提供）

假交友詐騙層出不窮！屏東內埔一名年約七旬的吳姓婦人，日前在抖音上結識一名自稱在國外經商的男子，在對方每日噓寒問暖的柔情攻勢下，吳婦迅速墜入愛河，對這段網路戀情深信不疑。隨後該男子以返台交往為由，要求吳婦協助先行墊付8萬元的機票費用，吳婦當即興沖沖地前往銀行辦理匯款，然而行員察覺有異，隨即通報警方，經員警耐心勸說，透過具體的案例解析拆解詐術，終於讓一度執迷的吳婦徹底清醒，成功在最後關頭攔阻匯款，守住辛苦積攢的血汗錢。據了解，屏東內埔一名年約七旬的吳姓婦人，在抖音平台（TikTok）結識一名自稱在境外經商的男子，兩人隨後展開密集的線上互動，在對方的柔情攻勢之下，吳婦逐漸產生好感並墜入情網，對這段跨國戀情深信不疑。隨後，該名男子甚至提議交往，但以人在境外需返台為由，誘使吳婦為其先行墊付8萬元的機票費用，吳婦不疑有詐，隨即前往住處附近的銀行準備辦理匯款，所幸臨櫃行員在受理過程中察覺異狀，認為這與典型的詐騙手法極為相似，於是第一時間通報警方到場協助。警方獲報後迅速趕抵現場，面對深陷情網的吳姓婦人，耐心苦口婆心勸阻，並當場逐一拆解，詐騙集團的慣用套路，起初吳婦仍對這段感情抱持一絲期待、顯得半信半疑，但在警方拿出多起相似的詐騙案例進行說明，揭露詐團在得手錢財後，往往會立刻上演「消失術」真相後，吳婦這才意識到，那段充滿粉紅泡泡的熱烈情緣，竟全是由謊言建構而成。為了強化防詐意識，員警隨後請吳婦至派出所進行深度關懷，詳細介紹各類新興的詐騙手法，吳婦在明白真相後，對於行員及警方的及時介入與熱心幫忙表達了由衷感激，慶幸自己能在最後關頭保住辛苦積攢的血汗錢，未讓詐騙集團得逞。