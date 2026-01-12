我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芝加哥公牛奧科羅（Isaac Okoro）是以防守見長的年輕側翼，雖然交易難度較高，但若進入市場，將能即戰力升級湖人外圍防守層級。（圖／美聯社／達志影像）

隨著時序進入2026年，距離2月5日的NBA交易大限（Trade Deadline）已正式倒數不到一個月。洛杉磯湖人的補強目標早已不是秘密：他們迫切需要升級側翼的「第一線防守」。根據《The California Post》報導，湖人在剛過去的12月份，防守效率值慘跌至聯盟第29名。下半季衝刺期即將到來，補強外圍防守已是當務之急，即便湖人手中的籌碼有限，難以換來改變戰局的頂級巨星，但市場上仍有3位「實際面」操作可行的3D側翼目標值得湖人關注，首選目標正是沙加緬度國王的艾利斯（Keon Ellis）。若要論「可得性」與「性價比」，艾利斯（Keon Ellis）無疑在清單榜首，國王隊看似將進入不可避免的重建期，艾利斯據傳已被擺上貨架。在布朗（Mike Brown）與克里斯蒂（Doug Christie）兩任教練麾下，艾利斯始終無法鎖定穩定的輪替位置。但當他上場時，展現出的純正3D特質對爭冠球隊極具吸引力。數據顯示，他的防守效率值為118.9（隊內第5），三分球命中率則為35.5%（隊內第4）。這筆交易的代價可能極低。在薪資對等的情況下，湖人送出克內克特（Dalton Knecht）單換艾利斯是可行的。對重建中的國王來說，克內克特仍具潛力；湖人頂多再貼上一個二輪選秀權即可。若超過這個價碼，對湖人而言就不划算了。雖然目前沒有確切消息指出芝加哥公牛打算交易奧科羅（Isaac Okoro），他在休賽季涉及朗佐·鮑爾（Lonzo Ball）的交易案中從克里夫蘭騎士轉戰公牛，且已進入穩定輪替，但他仍被列為潛在目標。相較於艾利斯，奧科羅的交易難度較高，但他若流入市場，絕對值得湖人探詢。他同樣具備強悍的第一線防守能力，且三分投射日趨穩定（雖然本季下滑至33.7%，但過去兩季分別有37.1%與39.1%的水準）。奧科羅擁有首輪秀的身價，且合約還剩兩年、年均約1100萬美元，這將影響湖人未來的薪資彈性。交易籌碼方面，湖人可能需送出克內克特加上克萊伯（Maxi Kleber）或文森（Gabe Vincent）的到期合約來配平薪資，且公牛可能會索求選秀籤。最後一位被提及的是布魯克林籃網的側翼海史密斯（Haywood Highsmith），坦白說，湖人應該將他的順位排在艾利斯與奧科羅之後，甚至應該直接避開。海史密斯因休賽季膝蓋手術，本季至今尚未出賽，且無具體回歸時間表。雖然健康的他是一名能防守多個位置且過去兩季三分命中率分別達38.2%與39.6%的好手，但引進傷兵的風險太高。這不禁讓人想起去年的多里安·芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），交易後飽受傷病困擾，效益大打折扣。除非有百分之百的健康保證，否則湖人不該冒險。若真要交易，湖人僅應考慮送出文森或克萊伯這類到期合約來匹配薪資，不應再付出更多資產。