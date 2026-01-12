我是廣告 請繼續往下閱讀

中國多地近期再次調高農民退休金最高繳費標準，官方解讀中強調「多繳多得」、「繳滿15年，月領可達千元以上」，但卻在農村引發反彈。中國官媒報導，近兩個月，雲南、安徽、貴州、遼寧多宣布，城鄉居民基本養老保險（農民養老金）繳費檔次最高標準將上漲，這是時隔數年後再次出現的密集上漲現象。新京報11日發布社論指出，農民退休金由基礎退休金與個人帳戶退休金構成，上調繳費上限，相當於把個人帳戶積累的天花板抬高，體現「多繳多得、長繳多得」，但主要矛盾不是上限不夠高，而是「多數人繳不起、繳不多」。社論建議，強調個人多交會讓公共退休金的財政兜底責任被弱化，「提升地板比抬高天花板更能直擊痛點」，應持續提升全國基礎退休金最低標準、優化補貼。大紀元時報報導，安徽博主「社交廣角鏡」說媽媽聽到消息時說「那得先問問咱家帳本答不答應」，在這種日子裡談「為三十年後存錢」，就像在漏雨的屋子裡討論裝修風格。大多數農民一輩子種地，年收入也就幾千塊，他們每年拿不出1萬去繳養老金。多數農民終其一生年收入有限，難以長期維持高檔繳費。博主「你食不食油餅」的文章質疑，農民一輩子交公糧、納農業稅，支援城市建設，老了卻連基本養老都保障不了，企業職工繳社保有單位分擔，農民只能自己掏腰包，多繳多得本質是讓農民用自己的血汗錢填補養老缺口，地方財政補貼少得可憐，最令人意難平的是，城裡老人有退休金、醫保，農民老了還得下地幹活，214元夠買啥？僅夠買20斤大米加幾斤雞蛋。現在農村老人過了60歲還得下地，因為養老金不夠活。輿論普遍認為，「多繳多得」在邏輯上成立，但前提應是收入與繳費能力相匹配。在當前農村收入水平下，僅靠個人承擔養老責任，既不現實，也難以實現真正的老有所養。