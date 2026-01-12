我是廣告 請繼續往下閱讀

又傳出偷拍狼！一名女子日前和男友及朋友出門逛街，行經北捷中山站附近驚覺朋友女友遭到一名戴著眼鏡且長相斯文的男子偷拍，隨即報警處理。警方獲報並調閱監視器，發現男子有偷拍被害人性影像行為，另手機內也存有多張偷拍照。事後，被害人友人也在社群網站上發文，更透露男子當下想將手機內的偷拍照刪除，相當誇張。一名網友今（12日）在社群網站Threads上發文，表示昨（11日）下午和男友及朋友至中山逛街，發現一名男子在偷拍朋友女友的裙底，便上前向對方理論並報警。警方獲報到場後，男子遲遲不肯交出手機，甚至還疑似做出偷刪掉照片的舉動。直到員警一查看男子手機後，發現其相簿內藏有600多張偷拍女子底褲的照片，顯現受害者不只一人。對此，轄區大同分局表示，昨（11日）16時45分於中山站1號出口接獲有民眾遭到偷拍，被害女子稱遭到男子以手持手機的方式偷拍裙底。警方隨即將雙方帶回派出所，並調閱案發相關監視器畫面，發現男子偷拍行為罪證確鑿，全案依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林地檢署偵辦。