▲在柯瑞與格林主導的快速傳導體系下，勇士近期失誤數明顯下降，也再次展現2022年奪冠時那套「相信直覺、不自我懷疑」的進攻哲學。（圖／美聯社／達志影像）

有的時候，解決問題最好的方法，就是徹底無視它。這正是金州勇士目前用來對付「失誤問題」的獨門心法；令人驚訝的是，主帥柯爾（Steve Kerr）這套「鴕鳥戰術」竟然真的奏效了。現在他和全隊上下，已經不再提起「失誤」這兩個字，對於這支依賴本能與流動性的勇士隊來說，或許正是治好失誤的最佳良藥，也重現2022年奪冠的致勝心法。勇士主帥柯爾表示：「我不提那個字了，我只告訴他們『擊出一壘安打（Hit singles）』、保持穩健，穩健就能贏球。至於那個字，我再也不提了。」意味著勇士隊的錄影帶檢討會議中，不再有那些糟糕傳球的剪輯合輯；在暫停時間的戰術板前，不再為了某個導致對手灌籃的失誤而糾結；更沒有人會再耳提面命地強調他們場均15.7次失誤、排名聯盟第23名的慘澹數據。「就是完全的無視。像鴕鳥一樣把頭埋進沙子裡，而且這很有效。」數據支持了柯爾的說法。在過去3場比賽中，勇士隊總共只發生了28次失誤（場均9.3次），遠低於他們的賽季平均。他們成功在保護球權的同時，依然維持了那種大量跑動、強調傳導的招牌進攻模式。當家球星柯瑞（Stephen Curry）也說：「雖然柯爾教練不再掛在嘴邊，但我們心裡都很清楚這是贏球關鍵。因為我們比大多數球隊更依賴彼此的配合——掩護、傳球、跑位、讓球流動。」這並非柯爾第一次使用這種「眼不見為淨」的心理戰術。他提到了2022年季後賽對陣曼菲斯灰熊的系列賽，當時勇士隊同樣失誤頻頻，「我們當時試過播放失誤片段、不斷討論、甚至嚴厲指責，但完全沒用，後來我們決定乾脆閉嘴不談，結果反而好轉了。」這種心理調節其實有理論依據，當教練團不斷強調「不要失誤」時，球員會因為害怕犯錯而猶豫，這種猶豫反而破壞了進攻的流動性，導致更多失誤。格林（Draymond Green）先前在輸給波特蘭時發生大量失誤後曾坦言，他在傳球時需要停止「自我懷疑」。柯爾現在的做法就是要移除了這種恐懼，不再強調錯誤，就不會觸發猶豫，直覺式的決策便能回歸順暢，他打趣地說：「無視你所有的問題，永遠不要承認它們。別照鏡子，無知便是福。」