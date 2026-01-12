我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（12）日開盤上漲183.74點，來到30472.7點，隨後在買盤挹注下，最高一度來到30681.99點，再創新高點，終場上漲278.33點或0.92%，收在30567.29點，成交量為6029.22億元。中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤上漲1.05點、來到280.9點，終場上漲6.72點或2.4%，收在286.57點，成交量為1634.4億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、華新、聯電、南茂、康舒；個股成交值排行榜前五名為：台積電、定穎投控、華通、穩懋、台達電。權值股多數走高，權王台積電以1700元盤上開出，上漲20元，盤中最高一度衝至1705元，平歷史最高價，終場上漲10元或0.6%，來到1690元，貢獻大盤指數就有76點；鴻海開高走低，以233元開出、上漲2.5元，不過隨後跳水翻黑，最後一盤爆出3776張賣單，終場收在最低價228.5元，下跌2元或0.87%，拖累大盤指數就有9點。台積電將在本週召開法說會，市場先行卡位法說行情，帶動設備股同步走高，竑騰、東捷、由田、家碩、博磊、巨漢攻上漲停板，美達科技上漲逾7%，均華上漲逾6%，矽科宏晟、明遠精密、鴻勁、家登、世禾上漲逾4%。PCB概念股持續走高，燿華、華通、新復興、臻鼎-KY攻上漲停板，欣興、景碩、敬鵬上漲逾7%，台郡上漲逾6%，南電、凱崴上漲逾5%，亞泰金屬、博智、金像電、慶生上漲逾4%。記憶體族群持續有資金卡位，南亞科攻上漲停價239元，旺宏、力積電、華邦電上漲逾4%；模組廠也同步走強，凌航攻上漲停價103.5元，群聯上漲近9%，威剛上漲逾6%，宇瞻上漲逾2%。此外，今日綠能概念股表現最強勁，類股指數上漲逾4%，佳龍、可寧衛*、日友、聯友金屬-創攻上漲停板，上緯投控上漲逾8%，山林水、青新-創上漲逾6%，寶綠特-KY上漲逾5%。