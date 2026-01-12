我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（右）與丁柔安（左）下午約2:10抵達曹西平的靈堂。（圖／記者朱永強攝）

資深藝人曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy處理，昨（11）日好友佩甄、許效舜前來弔唁。今（12）日是曹西平靈堂開放第三天，包括林美秀、許富凱、胡瓜及丁柔安皆陸續前來致意。胡瓜表示今天是來看看老朋友，聽助理轉達對方走的非常安詳，但仍感慨：「事情來的很突然。」胡瓜下午約2:10抵達曹西平的靈堂，感慨今天是來看看老朋友，嘆：「事情來的很突然。」這幾年曹西平淡出演藝圈，胡瓜透露彼此雖然較少碰面，但見面還是會聊聊天。胡瓜回憶起兩人過往互動，表示雖然是同期，但曹西平比他早出道，當時非常紅，與梅艷芳並稱金童玉女。曹西平離世後，許多好友都懷念起他過去在舞台上發光發熱的模樣，許效舜昨日受訪時數度哽咽，向對方說：「你是我唸書那年代，很會跳舞、唱歌，很有能量的人，我說你不會走，你會一直在那地方五光十色。」