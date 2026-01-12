我是廣告 請繼續往下閱讀

「發熱伴血小板減少綜合症」是什麼？

日本「發熱伴血小板減少綜合症」病例去年創新高

專家提醒蜱蟲傳染的病例時間點

日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計，2025年全年因蜱蟲感染「發熱伴血小板減少綜合症」（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome，SFTS）的患者人數達191人，創下歷來新高。根據衛福部疾管署官網，發熱伴血小板減少綜合症（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS），是一種新興急性傳染病，在台灣被列為第四類法定傳染病，於2011年首次由中國報導，自2009年開始於當地流行的不明原因發燒性疾病，之後經實驗室檢驗證實是由屬於白纖病毒科（Phenuiviridae）的新病毒「發熱伴血小板減少綜合症病毒 (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus, SFTSV)感染導致。SFTS主要是經由蜱蟲叮咬感染，患者發病後第一週多數有發燒、血小板及白血球減少等特徵，亦可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大等症狀，並會有出血傾向；發病後第二週可能導致肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常，第三週多數患者走向復原病程，少數重症患者則可能死亡，致死率約5~15%。目前除中國外，韓國及日本亦有確定病例，且中國及韓國均曾報導醫護人員於照顧病患時，因未採行正確的防護措施及未穿著/配戴適當防護裝備，直接接觸急性期或死亡病患之血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件。此外，從中國、日本、韓國等流行病學資料顯示，罹病者多為從事農作工作或年老族群。根據NHK報導，「發熱伴血小板減少綜合症」會導致血小板減少、出血或意識喪失，嚴重時可能致命。人類主要是透過蜱蟲叮咬而感染此病毒。根據日本國立健康危機管理研究機構（Japan Institute for Health Security）發布的初步數據顯示，2025 年共有 191 人通報感染 SFTS，比 2023 年創下的前一次紀錄增加了 50 多人病例分布在 32 個都道府縣，主要集中在日本西部。該研究所表示，高知縣有 15 例；靜岡縣與大分縣各 13 例；長崎縣 12 例；佐賀縣與熊本縣各 11 例；兵庫縣則有 10 例。此外，日本東部也出現了感染病例，包括北海道、茨城縣、栃木縣和神奈川縣在內的地區，均確認了首次感染的案例。日本國立健康危機管理研究所獸醫科學部部長前田健（Maeda Ken）表示，民眾應警覺這種在日本境內致死率極高的蜱蟲傳播疾病。他進一步補充，病例數通常從 3 月份開始增加，民眾前往戶外時應減少皮膚暴露，並使用驅蟲劑等防蟲物品，減少被感染機率。