桃園一名50多歲蔡姓通緝犯，昨天（11日）於龍潭落網，警方在其車內起獲3把改造手槍與數十發子彈，不料，當晚在偵訊過程中，蔡男疑情緒失控，竟持不明利器自傷，戒護員警見狀上前制止，過程中反遭蔡男咬傷，所幸兩人送醫後均無大礙，針對犯嫌持有自傷物品，警方已主動展開內部調查以釐清戒護疏失，至於蔡男是否患有法定傳染病，目前醫院尚在進一步檢驗中，全案將依法移送桃園地檢署偵辦。根據《三立新聞網》報導，涉及2起槍砲案與1件偽造文書案，遭法院通緝的50多歲蔡姓男子， 11 日遭警方查獲落網，當時警方在蔡男車內搜出3把改造手槍及數十發子彈，強大火力令現場人員不敢掉以輕心，然而在後續偵訊過程中，蔡男疑似因情緒過於激動，竟突然掏出利器企圖自傷，員警見狀隨即上前制止，過程中更有一名警員不幸遭到蔡男咬傷。事發後警方第一時間通報 119，並將傷者與犯嫌送醫戒護治療，所幸經醫師診治，兩人的傷勢均無大礙，目前全案已由警方完成相關筆錄，將依程序移移送桃園地方檢察署進一步偵辦。針對犯嫌在偵訊過程中竟持有自傷物品，警方目前已高度重視並主動展開內部調查，釐清當下的戒護流程是否存在瑕疵或疏失。為了確保後續不再發生類似事件，警政單位正持續強化對人犯戒護的安全作為，並同步落實基人員教育訓練。