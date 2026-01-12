藝人朱孝天日前在個人粉絲群組連環爆料，引發爭議，隔天雖然朱孝天道歉，表示是受到網路暴力後情緒失控，才會有不當言論。對此，律師蘇家宏表示，不管是不是公眾人物或是市井小民，都要謹言慎行，就算是在群組裡罵人，還是可能會觸犯《刑法》公然侮辱、誹謗罪。
日前「F4」成員言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信一起登上「F✦ FOREVER恆星之城」演唱會，獨缺朱孝天，讓「F4」只剩「F3」，朱孝天事後在粉絲群組裡大吐苦水、甚至爆料，引發爭議，雖然隔天朱孝天就發表道歉聲明，表示是受到網路暴力情緒失控，才會出現不當言論，不過律師蘇家宏表示，雖然朱孝天已經道歉，但傷害已經造成，蘇家宏也針對此事件發表5點看法。
1、不管是公眾人物或市井小民都要謹言慎行
蘇家宏指出，不管是什麼人，在公開網路、私密的粉絲群組或是私訊罵人，都可能因為「妨害名譽」被告，一旦符合《刑法》公然侮辱罪或誹謗罪的要件，「不管你是誰，就得負上刑事責任」。若造成別人名譽受損，還要負擔民事賠償責任。蘇家宏表示，由於刑事妨害名譽是告訴乃論罪，被害人可以在知悉犯罪起6個月內提告。
2、情緒謾罵觸犯公然侮辱罪、不實指控構成誹謗罪
如果在臉書用髒話等詞語罵人，就可能構成公然侮辱罪，有機會處拘役或9000元以下罰金（《刑法》309條公然侮辱），如果臉書群組裡有許多人或不特定的人看得到，就符合法律上的「公然」要件。蘇家宏指出，若是在臉書虛構他人做了什麼事，害他人名譽損害，就可能構成《刑法》第310條第一項、第二項，意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。
3. 「我懷疑」不能當作免責聲明
蘇家宏表示，許多人以為只要在指控前加上「我懷疑」、「可能」等表達不確定字眼，就可以規避法律責任，但其實沒辦法因為這樣就逃脫責任，只要你的敘述讓聽的人覺得好像是真的，就算加了「我懷疑」等詞語，依然逃不掉誹謗的責任。當然如果以善意發表言論，因自衛、自辯或保護合法之利益者，可以不受處罰。
4. 道歉比不道歉好
蘇家宏表示，朱孝天發出道歉聲明承認情緒失控，道歉是一個勇敢的行為，一般說來，真誠的道歉也許可以換得對方的原諒，對方或許就不會提告追究，就算進入法律程序，也代表犯後態度良好，最後結果會比完全沒道歉好很多。
5. 變得更強、提升自我價值才是王道
最後，蘇家宏建議，如果遇到排擠或是被其他人欺負，你未來的強大自然就會突顯出對方的錯誤，與其在網路上衝動罵人，讓對方有機會動用法律提告，不如專注提升自己，創造更多可能與機會。網路很快、輿論很猛，「但真正陪你走過人生的，從來不是那些按讚或圍觀的人」。
資料來源：蘇家宏
