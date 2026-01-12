我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日夜間執行訓練時失聯，飛官辛柏毅至今下落不明，空軍參謀長李慶然今（12）日證實，該架機號6700的F-16V戰機在1月4日，有因「嵌入式全球定位與慣性導航系統」故障（EGI Fail）派工報修，這將是後續調查的重點之一。對此，飛過F-16V的前空軍作戰管制中心主任宋文溪受訪時也分享，推測辛柏毅當時可能沒有立即想到EGI失效的可能性，否則應立即轉換專注傳統儀表（備用姿態儀）參考姿態修正。徐巧芯今天質詢時，詢問有關辛柏毅駕駛F-16V戰機失蹤案，李慶然指出，這架機號6700的F-16V戰機從出廠至失事當天，有35次維修紀錄，但沒有一次是模組化任務電腦（MMC）故障。也證實，該架戰機在1月4日，有因「嵌入式全球定位與慣性導航系統」故障（EGI Fail）派工報修，這將是後續調查的重點之一。對此，飛過F-16V的前空軍作戰管制中心主任宋文溪接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，按照辛柏毅的飛行軌跡來看，他在空中訓練結束，如果飛機已經有故障，但可以跟長機集合，飛機應該是沒有太大的故障問題。若EGI若在空中故障，雷達鎖定可能會出狀況、抬頭顯示器的資訊可能會有問題，導航資訊可能出現錯誤，這種狀況無法採一般夜間一架跟一架的雷達跟蹤隊形返回機場落地，這時就必須跟著長機，讓長機帶領著一起飛回基地。依照辛柏毅通話、飛行軌跡與高度變化，以消失的高度狀況來看，宋文溪強調，通常飛行員發現高度下掉問題時，正常反應一定是會馬上帶桿向上飛，但他可能往上帶之後，高度消失的更快，他的軌跡顯示又是一個很大幅度的下降左轉，研判很可能是斜的向下飛。推測辛柏毅當時可能沒有立即想到EGI失效的可能性，沒想到抬頭顯示器可能給的資訊是錯誤的，否則應立即轉換專注傳統儀表（備用姿態儀）參考姿態修正。宋文溪指出，F-16V很好飛，因為有抬頭顯示器，只要照著小飛機參考與指令、導航走即可，但若像是曾飛F-5或F-104的機型，只有傳統儀表，所以飛行的操控就需要透過更多的交互檢查與經驗來累積。因此，後來改飛F-16V時，「我還是習慣交互檢查傳統儀表與抬頭顯示器」。其實在每位F-16飛行員，每個月的訓練飛行項目都有不同科目必須執行，包含NO HUD（沒有抬頭顯示器）的飛行，這務必紮實的去飛，維持交互檢查與傳統儀表操作能力，當抬頭顯示器有問題時，專注傳統儀表的數據，相信儀表，不被錯覺或空間迷向影響，才能讓自己的飛行更安全。