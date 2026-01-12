我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費384萬8568元、收建商賄賂70萬5894元，檢方起訴陳怡君與助理等7人涉犯《貪污治罪條例》的「公務員利用職務上機會詐取財物」、「不違背職務收賄」、《洗錢防制法》的「一般洗錢罪」以及《刑法》「偽造署押」、「使公務員登載不實」等罪嫌，今日下午士林地院宣判陳怡君有期徒刑7年10月、褫奪公權5年。依據《地方制度法》，直轄市議員「犯內亂、外患或貪污罪，經判刑確定者」須解職，但本案可上訴尚未確定。陳怡君在起訴移審時，只承認詐領市議會助理費、否認收賄，後來鬆口也認了收賄。一審辯結時，陳怡君落淚哭訴認罪知錯，並強調自己不是貪心的人，從政目的並非賺錢，因為開銷太大入不敷出才犯錯，本案起因於服務處經營困難，她兩屆選舉都虧損，生活並不富裕，但政黨活動需要經費，辦一場造勢活動要花4、50萬，政黨只補助3、5萬元，資金缺口龐大。陳怡君補充，如果民意代表連節慶開銷或水電費都拿不出來，會被選民質疑能力；如果她要賺錢，不會把家人房子當服務處使用、少賺租金，她絕非貪圖享受的人。士檢偵辦本案，於去年（2025）2月20日聲押禁見陳怡君獲准，6月3日偵結起訴後，士林地院仍裁押、並在8月底延押。陳怡君提抗告，高等法院9月12日罕見提訊她出庭訊問，並在評議後裁定100萬元交保，限制出境、出海並接受科技監控，每晚6點到10點使用個案手機拍照報到。陳怡君貪污案還創下司法首例，過往高等法院認同抗告有理，都是撤銷原裁定發回地方法院重裁，但二審法院提訊在押被告出庭並自為裁定，是史上第一次。