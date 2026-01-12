我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿諾日前在球場被偷拍的照片，意外在中國爆紅，突破百萬觀看。（圖／翻攝自阿諾IG@qqshanny）

中國網友狂讚「又欲又純」 本尊幽默回應

▲阿諾認了自己前段時間跑去隆乳，罩杯從B升到D。（圖／翻攝自阿諾IG@qqshanny）

大方認了完成隆乳 自信與心態同步升級

▲阿諾以前對自己的身材沒有自信。（圖／光意娛樂提供）

從B升級到D罩杯 產後身形焦慮成關鍵動機

藝人阿諾近日意外在中國抖音爆紅，起因是一段她與朋友到球場看籃球時遭偷拍的影片，畫面中她身穿緊身上衣上胸劇烈搖晃，加上小露蠻腰戴著眼鏡坐在觀眾席開心舉手歡呼，自然不做作的模樣被網友捕捉後迅速流傳，短短一天內就突破百萬瀏覽數，按讚破萬、轉發近萬，引發中國網友熱烈討論，對此她也認了自己前陣子去動了隆乳手術，將自己的胸圍從B隆到D。根據《三立新聞網》報導，阿諾受訪時笑說一開始完全不知道自己成了話題人物：「是朋友傳給我，我才知道原來我被偷拍，還在抖音紅了。」看到流量數字時也相當震驚，直呼：「也太多人看了吧！」沒想到自己一段影片竟在海外掀起如此大的關注。影片曝光後，中國網友留言形容她是「眼鏡妹加上台妹，這把元素全了」、「怎麼可以又欲又純」，討論度持續攀升。對此阿諾坦言，雖然不知道留言者是誰，但看到多數都是正面評價，心情仍相當開心，也不忘幽默自嘲：「我就想說，胸部真的沒有白做了啦。」影片原先由中國網紅上傳後迅速擴散，即使原始帳號後續調整內容，相關片段仍持續在不同平台流傳，讓阿諾意外收穫一波海外曝光，也成為近期討論度頗高的話題人物。談到身材變化，阿諾也首度公開，近期狀態變好與完成隆乳手術有關，她表示現在穿較貼身、性感的服裝時，自信明顯提升，但強調這個決定並非為了取悅他人，而是為了讓自己更開心：「我是為了自己，不是為了男生。」阿諾透露，隆乳這個念頭其實思考了將近一年半，期間諮詢多位醫師，直到遇到現在這位直率、專業的醫師才真正下定決心，術前也進行多次模擬與假體試穿，清楚評估比例與效果，希望兼顧自然感與視覺升級。阿諾也不避諱分享，自己原本約為B罩杯，但因胸型較散，加上懷孕生產後出現下垂與上胸凹陷問題，視覺上常被誤認為只有A罩杯：「以前都要靠超厚內衣硬撐，又重又不舒服。」完成手術後升級為D罩杯，即使不穿內衣，也能撐起衣服線條，整體比例更自然，她坦言過去穿衣服常被調侃「前面跟後面一樣平」，尤其嘗試K-POP舞蹈與較性感造型時更覺得撐不起服裝設計，如今完成調整後，心態與肢體自信都有明顯改變，也更敢在鏡頭前做自己。談及術後趣事，阿諾也笑說，錄影時常被女明星好友輪流「驗收」，甚至人生第一個看到成果的人是好友劉璇，由於術後初期需要照護，劉璇全程協助，意外成為最早見證她D罩杯的朋友，沒想到看完後隔天劉璇長針眼，讓阿諾哭笑不得。