大同今（12）日公告營收，去年全年自結營收達503.74億元，創近6年歷史新高紀錄，年增6.1%。大同營收受惠於集團各子公司成長表現優異，其中電子代工事業群的迷你電腦新產品出貨暢旺，與國際品牌商及同業合作效益持續湧現。大同今公告114年度12月營收48.03億元，年增12.14%；114年度1至12月自結累計營收503.74億元，創近6年歷史新高紀錄，與113年同期相比，亦見成長6.1%。主要受惠於集團各子公司成長表現優異，其中電子代工事業群的迷你電腦新產品出貨暢旺，與國際品牌商及同業合作效益持續湧現，同時，電力新能源系統事業大型專案及配合客戶交貨需求，營收擴大。電力事業群12月整體營收年成長近1成，其中，重電事業年成長逾3成，電力變壓器需求旺盛，產能滿載。公司持續積極拓展海外市場，於北美市場擴展傳捷報，接獲總建置容量800MW太陽能發電案場用關鍵電力設備345kV級電力變壓器及總建置容量500MW儲能案場用美式箱型變壓器訂單，預計2026、2027年陸續交貨。馬達事業則受惠於年底國內半導體、電子廠擴建廠房需求，大型發電機組出貨較前月成長，亦較去年同期成長翻倍。隨著AI建設與產業應用的發展，市場一致認同電力需求仍將強勁成長，電力核心設備剛性需求持續，大同將以集團綜效積極拓展海內外市場，爭取電力、綠能與AI資料中心相關商機，並在北美市場的既有基礎上，與電力公司及核心經銷商建立穩定長單供給合作。