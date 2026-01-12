宜蘭縣知名親子景點「蘭陽動植物王國」，自2024年開幕後就廣受歡迎，但近期卻被遊客發現園區內充斥簡體字，引發輿論發酵。對此，農場官方也誠懇坦言：「確實是我們輕忽了，我們改！」
蘭陽動植物王國於2024年開幕，園區佔地超過3000坪，主打80%以上動物都能近距離接觸。園區內有樹懶的家、狐獴王朝，以及羊駝、袋鼠、水豚等各種特色動物，還有鵜鶘飛行秀、老鷹飛行表演，甚至可以與貓咪一起享用下午茶，迅速成為宜蘭縣壯圍鄉的熱門親子出遊、網美打卡景點。
不過，近期有遊客在社群平台Threads上分享，到現場後發現蘭陽動植物王國的園區內設施有許多簡體字存在，包含傘架、拍貼機上都寫著簡體字，讓遊客不禁直呼：「園區規劃跟動植物真的還不賴，但時不時冒出簡體字就蠻可惜的。」
事件發酵後，引發大批網友討論。對此，蘭陽動植物王國小編也迅速在留言區現身回應：「好，我們改！」並解釋傘架是當初同仁採購時，明明找的是繁體商品，但寄過來時卻是簡體字，因無法退貨只好暫時使用，承諾會重新採購。官方強調：「我們是本土企業，真心愛台灣，確實是我們輕忽了，會盡速反應調整的。」
至於園區內常看到的「蘭陽動植物王国」標誌，針對「国」這個字，園方則解釋這其實是為了致敬日本「神戶動物王国」而設計的巧思，並非誤用簡體字。最終，蘭陽動植物王國積極處理的態度，也獲得大批家長與遊客的諒解與好評。
宜蘭縣政府也關注字體事件！將介入輔導
據自由時報報導，針對本次事件，宜蘭縣政府農業處表示，因為宜蘭縣景點遊客以台籍為主，有些台灣人看不懂中文簡體字，設施說明應採用正體字，若為顧及不同客源需求，也應用正體、簡體對照方式呈現，單純僅用簡體字雖有不妥，但目前沒有相關罰則，也將介入輔導，協助業者妥適處置。
