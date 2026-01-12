我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林美秀（如圖）直言曹西平生前喜歡熱鬧，希望大家都能來看看他。（圖／記者朱永強攝）

曹西平靈堂開放第三天，今（12）日是包括林美秀、許富凱、胡瓜及丁柔安、香蕉（王俊傑）、丁寧等人皆陸續前來致意。曹西平曾為許富凱開嗆金曲獎「到底還要入圍幾次？」對此許富凱今現身靈堂弔唁，提到曹西平他說：「曹大哥很挺我，給我很多鼓勵。」之前還在節目上圓夢，與對方一起合唱日文歌。林美秀與許富凱率先抵達，兩人待了約40分鐘才離開，透露曹西平一直以來都很照顧他們這些晚輩。許富凱則提到，曹大哥過去很挺他、給他很多鼓勵，之前主持節目時對方也親自力挺，讓他相當感動，直呼：「很謝謝他。」另外，林美秀表示與曹西平曾一起吃過飯，難忘對方暖舉，「有他在的地方都笑得很開心」，祝福他去天堂能繼續罵著「醜八怪」。林美秀直言曹西平生前喜歡熱鬧，希望大家都能來看看他。事實上，許富凱出道後6度入圍金曲獎最佳台語男歌手，但直到2021年才奪下首座金曲歌王，當時曹西平發文替他抱不平，表示每次許富凱入圍都沒得獎，連他也很生氣，「一年兩年三年，，，，等了好幾年了，入圍了6次了，到底還要入圍幾次？」直言許富凱絕對是他心目中的金曲歌王。胡瓜今日也前來弔唁，下午約2:10與老婆丁柔安一同抵達曹西平的靈堂，感慨今天是來看看老朋友，嘆：「事情來的很突然。」這幾年曹西平淡出演藝圈，胡瓜透露彼此雖然較少碰面，但見面還是會聊聊天。