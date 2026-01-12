我是廣告 請繼續往下閱讀

出國旅遊最怕遇到「飯店房間照騙」，香港一名旅客近日就在越南富國島踩雷，原本期待海島假期，沒想到一打開房門卻瞬間傻眼，親身經歷在網路掀起熱烈討論。綜合外國媒體報導，這名香港民眾日前透過網路訂房平台預訂富國島一家飯店，花費約新台幣1萬6千元，網站照片看起來設備齊全、裝潢高級，標示為四星級飯店。然而實際入住後才發現，安排的房間竟位於地下3樓停車場，與想像中的度假房型落差極大。投訴人冼先生向香港TVB節目《東張西望》表示，該空間根本不像可供住宿的房間，更像倉庫或閒置餐廳。畫面顯示，室內堆滿運貨棧板與疊高的桌椅，兩張床直接鋪在地上，環境雜亂不堪，讓人難以接受。更誇張的是，房內不僅沒有冷氣，僅靠一台風扇通風，廁所也沒有沖澡設備，甚至還裝有監視器。冼先生直言，自己是男性或許還能忍受，但同行的女性友人需要換衣、洗澡，在有攝影鏡頭的情況下，令人感到極度不安。事後查證發現，這間「房間」原本其實是餐廳空間，天花板燈飾仍保留原樣。冼先生也發現，訂房平台標示該飯店為四星級，但在其他平台上卻僅獲得一星評價，且負評如潮，評價落差相當驚人。根據《東張西望》報導，冼先生當晚即向訂房平台反映，但平台僅回覆要求自行與飯店協調，未即時介入處理。近年富國島成為台灣旅客熱門度假地，旅遊人次快速攀升，這起事件也成為血淚警示，提醒民眾訂房前務必多平台比價、細看評價與實拍照片，避免美好假期一秒變成惡夢。