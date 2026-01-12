基隆「四蒔甜點」近期推出「青提檸檬馬卡龍」，遭到網友質疑使用中國用語「青提」，而不是綠葡萄，遭到網友私訊威脅「滾出台灣，我會讓你們開不下去」，店家昨（11）日對此發出聲明，表示沒有政治立場，單純只是「青提」比較好唸，更警告網友若有惡意騷擾或過激言論，將到警局備案。另一家高雄甜點店推出「培茶青提」也慘遭出征，後續更將產品名字改為「培茶綠葡萄」。而青提是什麼？真的是中國用語嗎？《NOWNEWS》記者實際詢問香港朋友，他表示，其實「提子」是香港用語。
「青提」入名遭出征 店家急發聲明致歉
基隆「四蒔甜點」近日被網友指出，使用中國用語「青提」為甜點命名，引發熱烈討論，店家Google評論被一星負評攻占，還有網友揚言抵制。
11日晚間「四蒔甜點」發表聲明表示，收到網友激烈言詞指正，Google評論也與用餐體驗無關，強調本身沒有任何政治立場，單純是因為產品名稱比較好唸，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持，請各位多尊重和包容，非常感謝」，另外，針對過激言論和騷擾，他們也會到警局備案。
因為「青提」惹議的甜點店不只一家，先前高雄甜點店「想甜」也推出「培茶青提」，遭到大批網友出征，店家後續發表聲明表示，當初取名為「培茶青提」只是因為唸起來順口，沒有其他特別含義或立場，對於讓任何人感到不舒服，深感抱歉，他們已經將甜點名稱改為「培茶綠葡萄」。
青提是什麼？是中國用語嗎？
根據中國知乎指出，「提子」其實是葡萄的一種，是一種歐亞種的葡萄，最早的時候是從香港傳進中國的，因此「提子」的叫法也是源自香港，提子依照顏色不同，有青提、紅提等，YouTube頻道「金芒小妙招」也表示，提子的外型比起葡萄細長，大部分呈現橢圓形的樣子，提子的口感比起葡萄緊實，而且籽比較少，提子的皮也比葡萄薄，比較難剝下來，通常會連皮一起吃，青提的味道也比較甜。
《NOWNEWS》記者實際詢問香港人朋友，他表示，香港幾乎都是稱呼葡萄為「提子」，綠色的葡萄會稱為「青提子」。根據維基百科指出，日本培育出晴王麝香葡萄後，進入香港市場，就被稱為「香印青提」，樹種被帶進中國後，中國將它稱為「陽光玫瑰葡萄」，也不是以「青提」稱呼。
資料來源：四蒔甜點、想甜、知乎、金芒小妙招、維基百科
