民眾黨主席黃國昌立委任期因兩年條款卸任在即，昨日突宣布率團訪美，聲稱將與美國政府會談軍購與關稅，對此政治評論員吳靜怡今（12）日分析，黃國昌為何要提關稅，因為提到政績只有爛，為了要提高與台北市副市長李四川的競爭度必須要有所動作，因此必須透過關稅、國防與訪美等議題，平衡過去政策上的爭議與破口，最終民眾黨要不要承擔關鍵少數的責任？最後的決定權，往往落在民眾黨自己手中。吳靜怡表示，黃國昌急訪美、鄭麗文盼訪中，藍白政治博弈才正要走入戰略分水嶺，誰能代表「非綠」陣營，定義台灣的對外路線與未來政策？黃國昌是柯文哲遊走三角形策略的棋子，啟動訪美是最快速切割國民黨極端親中的路線，民眾黨企圖穩住中間選民與年輕世代，向美方遞出訊號，民眾黨才是真正的國會關鍵少數力量，不是小藍八，而是可以溝通的在野黨。吳靜怡提到，鄭麗文所代表的國民黨新路線就是單壓共產黨、非台灣多數認同的民主路線。立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台。吳靜怡說，國民黨民調呈現結構性下滑，民眾黨則是緩慢但持續上升，「川普、關稅」是去年度台灣搜尋熱度最高的政治經濟關鍵字之一，民調顯示台灣親美路線支持度超過三成，但親中、統一路線僅剩約一成，民眾黨而言，這正是「草，知擺」的時刻，拔草測風向，是生存本能，反觀國民黨，目前正承受極大的地方與區域立委壓力，國民黨企圖將總預算案切割、挑項審查，當作政治談判工具，而阻擋國防預算，卻被外界清楚解讀為「鄭習會」的籌碼，面臨今年大選即將到來，藍白不能再綁一起。吳靜怡強調，國防預算才是民眾黨的試金石，關鍵問題其實不在黃國昌，而在柯文哲，如果柯文哲要擴大政治影響力，必須解開國防預算這個結，柯文哲競選總統提過，台灣國防預算要提高、國防建設應與美方展開更實質的聯合生產，換言之，民眾黨要如何支持國防預算，讓外界認為不是盲從民進黨？又能給國民黨支持者交代，去美國就是找解方。吳靜怡說，黃國昌為什麼要提關稅？提到政績只有脫褲爛，為了要提高跟李四川的競爭度必須要有所動作，黃國昌的存在，本身就能補上李四川最弱的年輕人、中間選民兩塊板，這也解釋了為何黃國昌必須透過「關稅、國防、訪美」這些議題，來平衡他過去在政策面上的爭議與破口。最後吳靜怡說，民眾黨到底要不要承擔關鍵少數的責任？最後的決定權，往往落在民眾黨自己手中。