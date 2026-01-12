我是廣告 請繼續往下閱讀

▲茱莉亞羅勃茲是老萊塢一線女演員，地位崇高。（圖／美聯社）

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日中午圓滿落幕，殿堂級影星、「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）與影后失之交臂，但她一出場頒獎獲得全場大明星起立鼓掌，成為唯一一位沒得獎卻贏得所有人起身致敬的演員，有趣的是，茱莉亞羅勃茲當下還幽默的跟台下觀眾喊話：「後面的也一起（站起來）吧！」茱莉亞羅勃茲受邀頒發「最佳音樂及喜劇類影片」，她穿著Giorgio Armani黑色V字高級訂製服從容現身，這時台下掌聲持續，接著眾星陸續起身向這位58歲傳奇影后致意，茱莉亞羅勃茲頻頻道謝，下一秒突然開腔：「大家！後面的也一起（站起來）吧！」待掌聲稍微平息後，茱莉亞羅勃茲糗了一下艾瑪史東，「她現在像是不知道發生什麼事一樣」，並說這個橋段「至少讓我開心一個禮拜」，讓台下再度爆出笑聲。以《After the Hunt》角逐戲劇類最佳女主角，最後輸給《哈姆奈特》的潔西巴克利，茱莉亞羅勃茲坦言「有點難過」，不過她也獲得潔西巴克利在致詞時的致敬，「妳是我們所有人的英雄！」回顧茱莉亞羅勃茲的演藝生涯，她至今已經三度抱回金球獎，成績相當亮眼。1990年，茱莉亞羅勃茲憑經典愛情電影《麻雀變鳳凰》拿下音樂及喜劇類最佳女主角；2000年再以《永不妥協》二度封后，而早在1989年，她便以《鋼木蘭》奪下戲劇類最佳女配角，奠定好萊塢一線女星地位。