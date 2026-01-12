我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍啦啦隊「小龍女」成員李芷霖（藝名霖霖）日前接連捲入網路輿論風暴。她先因與男籃球星林庭謙的感情傳聞登上版面，之後又在社群平台被影射涉及婚外情與所謂「不雅影像」，相關貼文在 Threads、Dcard 等社交平太迅速發酵，引發網友熱烈評論，其中當然不乏激烈與諷刺用語。霖霖認為自己名譽受損，蒐證後報警提告，檢警循線追查發文與轉傳脈絡。士林地檢署偵查終結，起訴一名許姓網友，罪名包括刑法毀謗及違反《個人資料保護法》。檢方指出，爭議源頭為 Dcard 上一篇以「結婚13年的老公偷吃啦啦隊女孩」為題的爆料文，內容以人妻口吻指控丈夫與一名「姓李的啦啦隊女孩」交往，並夾帶對話紀錄、匯款截圖及影射特定人的模糊照片。即使部分資訊經馬賽克處理，但整體內容仍足以使外界辨識特定對象，貼文因而引爆轉貼潮，並外溢至其他社群平台。在爆料延燒期間，霖霖所屬經紀公司「莉奈文創」曾緊急對外澄清，強調相關影像與對話均為合成造假，已完成蒐證並委請律師研擬提告，表示將依法追究造假與散布者責任。偵辦結果顯示，許姓網友與霖霖並不相識，卻於2025年5月10日晚間透過 Threads 發文，搭配「哎你好，這樣會不會被拉黑」等引導性文字，附上前述 Dcard 爆料文章的連結。檢方認為，該連結可連結至足以辨識霖霖身分、並可能損害其名譽的內容，屬主動散布行為，霖霖發現後即報警處理。許男到案後坦承曾轉貼連結，但辯稱只是想確認爆料對象身分，並不確定文章真偽，且當時平台上已有大量討論，「大家都看得到」。不過檢察官認定，許男以引導性文字搭配可指向特定人的連結，已屬非法利用足以識別他人的個人資料，且足以貶損名譽，行為同時構成毀謗罪及違反個資法，屬想像競合犯，依法應從一重之個資法罪名起訴。至於霖霖另主張許男涉及散布猥褻物品、散布性影像等罪嫌，檢方認為相關影像已經遮蔽、難以辨識，客觀上亦不足以引起性慾或羞恥感，因此認定犯罪嫌疑不足，不另行起訴；惟檢方也指出，若日後另有證據認定成立，與本案起訴部分仍可能具有裁判上一罪關係。霖霖目前為新竹街口攻城獅與中職味全龍啦啦隊成員，曾因大學時期在賣場打工的照片在網路引發討論而受到關注，姣好的身材與樣貌甚至被網友封為「好市多周子瑜」。