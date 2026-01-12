日本是全世界旅客喜愛的熱門旅遊地點，各大飯店、機場及觀光地區近年來卻受到「過度旅遊」事件困擾，在日本部分機場出現許多旅客棄置的行李箱，為了解決旅客塞不下行李而造成行李箱浪費的困擾，日本東京成田機場準備設置一台「衣物壓縮機」的實驗設施，讓旅客能清出更多行李空間。
為何出現棄置的行李箱？
根據讀賣新聞報導，成田國際機場公司（NAA）與服裝新創企業「SJOY」（位於東京都江東區）宣布，將從 13 日起在成田機場內展開「衣物壓縮機」的設置實證實驗。由於外國遊客在機場內棄置舊行李箱的案例接連不斷，過去 4 年間拾獲的行李箱數量已暴增約 8.5 倍，成田國際機場公司希望透過引進壓縮機來緩解這項難題。
成田機場公司統計，舊行李箱棄置問題隨著疫情落幕後，入境觀光客的增加而急劇惡化。機場拾獲數量從 2020 年度的 124 件開始連年增加，2021年度僅338件、2022 年度552件；到了2023年度增加至811件；2024年度飆升至1034件。
這些被棄置的行李箱中，有許多仍鎖著無法立即確認內容物，導致機場必須投入額外人力進行檢查，且在移交給警察前的保管期間，也面臨儲存空間不足的問題。
大部分棄置行李箱的原因，是因旅客在回國前於機場購買過多伴手禮，導致行李箱空間不足，進而購買新行李箱並隨手棄置舊箱。
衣物壓縮機可把衣服壓到只剩1/7體積
成田機場設置的衣物專用自動壓縮機，是由 2019 年成立的 SJOY 公司研發的「Pocket Tips」。與一般將衣物放入真空袋抽氣的原理不同，該機器的特點是直接對衣物本身進行壓縮，且僅需 1 分鐘即可完成壓縮。
SJOY公司社長川口相美表示，「最大可把衣服壓到只剩1/7體積，小到可以放進口袋。因為不是使用真空袋，所以也不怕飛行時受氣壓變化影響」，壓縮過的衣服只要洗過就能恢復原本的大小。
這台機器目前已在羽田機場、那霸機場及熊本機場等地進行過實測。川口相美指出，「問卷調查顯示，有 9 成使用者持正面評價，紛紛表示『行李箱騰出空間能放新買的紀念品，幫了大忙』。」
不排除長期設置衣物壓縮機
成田機場這台衣物壓縮機設備實驗將為期 3 天（至 15 日止），地點設於國際線為主的第 2 航廈以及廉價航空為主的第 3 航廈出境大廳，現場將開放旅客免費體驗並填寫問卷。
成田機場公司創新推進組的齊藤明里表示，「有些旅客會因為空間不足而放棄想買的伴手禮。我們將根據這次實驗的反應，評估下一步進行使用者付費測試，如果效果不錯，未來將考慮正式長期使用。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據讀賣新聞報導，成田國際機場公司（NAA）與服裝新創企業「SJOY」（位於東京都江東區）宣布，將從 13 日起在成田機場內展開「衣物壓縮機」的設置實證實驗。由於外國遊客在機場內棄置舊行李箱的案例接連不斷，過去 4 年間拾獲的行李箱數量已暴增約 8.5 倍，成田國際機場公司希望透過引進壓縮機來緩解這項難題。
成田機場公司統計，舊行李箱棄置問題隨著疫情落幕後，入境觀光客的增加而急劇惡化。機場拾獲數量從 2020 年度的 124 件開始連年增加，2021年度僅338件、2022 年度552件；到了2023年度增加至811件；2024年度飆升至1034件。
這些被棄置的行李箱中，有許多仍鎖著無法立即確認內容物，導致機場必須投入額外人力進行檢查，且在移交給警察前的保管期間，也面臨儲存空間不足的問題。
大部分棄置行李箱的原因，是因旅客在回國前於機場購買過多伴手禮，導致行李箱空間不足，進而購買新行李箱並隨手棄置舊箱。
衣物壓縮機可把衣服壓到只剩1/7體積
成田機場設置的衣物專用自動壓縮機，是由 2019 年成立的 SJOY 公司研發的「Pocket Tips」。與一般將衣物放入真空袋抽氣的原理不同，該機器的特點是直接對衣物本身進行壓縮，且僅需 1 分鐘即可完成壓縮。
SJOY公司社長川口相美表示，「最大可把衣服壓到只剩1/7體積，小到可以放進口袋。因為不是使用真空袋，所以也不怕飛行時受氣壓變化影響」，壓縮過的衣服只要洗過就能恢復原本的大小。
這台機器目前已在羽田機場、那霸機場及熊本機場等地進行過實測。川口相美指出，「問卷調查顯示，有 9 成使用者持正面評價，紛紛表示『行李箱騰出空間能放新買的紀念品，幫了大忙』。」
成田機場這台衣物壓縮機設備實驗將為期 3 天（至 15 日止），地點設於國際線為主的第 2 航廈以及廉價航空為主的第 3 航廈出境大廳，現場將開放旅客免費體驗並填寫問卷。
成田機場公司創新推進組的齊藤明里表示，「有些旅客會因為空間不足而放棄想買的伴手禮。我們將根據這次實驗的反應，評估下一步進行使用者付費測試，如果效果不錯，未來將考慮正式長期使用。」