我是廣告 請繼續往下閱讀

越南女兵「不穿衣服上戰場」的說法，多年來在網路論壇與社群平台反覆流傳，甚至被形容成一種神秘又駭人的戰爭傳奇，然而這些故事究竟是真實歷史，還是被後人不斷加工的戰場迷思，一直爭論不休。時間回到1979年的中越戰爭，雙方在亞熱帶叢林地帶交戰，戰況激烈且環境惡劣，部分中國老兵回憶中提到，曾遇過越南女兵在被俘或近距離接觸時，刻意脫下衣物製造心理衝擊，趁敵方分神瞬間反擊，相關描述因此被渲染成「裸戰」傳聞，在民間廣為流傳。不過歷史研究者指出，正規軍事體系中，從未存在要求士兵赤裸作戰的正式軍令，所謂「裸露行為」多半發生在非正面交火情境，例如長期處於高溫潮濕的叢林工事內，軍服濕爛引發嚴重皮膚病，士兵在隱蔽空間中減少衣物，屬於求生本能，而非戰術安排。另一個被頻繁提及的背景，則與越南的全民皆兵制度有關，當時部分女兵或民兵會偽裝成農婦、洗衣婦或在溪邊活動的平民，藉此降低敵軍戒心，再突然發動攻擊，這類特種作戰在極端情況下，確實可能伴隨衣著簡化，卻被後世直接等同為「裸體作戰」。專家分析，這些零星案例在90年代後被大量地攤文學與軍事野史吸收，為了吸引讀者目光而不斷誇張渲染，加上美越戰爭中曾出現的相關印象被混為一談，使中越戰爭的女兵形象逐漸被定型為獵奇傳說，而非嚴謹史實。綜合各方史料來看，越南女兵「集體裸戰」並不成立，僅能說在特殊氣候、生存壓力或極端戰術下，曾出現少數裸露情境，約占傳聞內容的極小比例，這些故事更反映出戰爭殘酷與人性扭曲的一面，而非一種常態化的戰場真相。