我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基隊已向貝林傑提供至少兩份報價，其中一份包含長達五年、平均年薪（AAV）超過3000萬美元的合約。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾力克斯·布瑞格曼（Alex Bregman）簽下五年，年薪3500萬美元合約。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊與自由市場明星外野手科迪·貝林傑（Cody Bellinger）的談判陷入僵局。儘管洋基隊展現誠意並已兩度開價，但其經紀人史考特·波拉斯（Scott Boras）堅持的高昂價碼，被外界視為在冷清市場中的一場孤注一擲。根據最新消息，洋基隊已向這位2019年國聯MVP提供至少兩份報價，其中一份包含長達五年、平均年薪（AAV）超過3000萬美元的合約。然而，波拉斯方面並未退讓，據報其目標是尋求一份至少七年、平均年薪高達3700萬美元的巨約。兩方在合約長度與薪資總額上存在顯著鴻溝。《Yanks Go Yard》分析指出，波拉斯目前的態度與其說是利用籌碼談判，倒不如說是在進行一場最後豪賭。貝林傑陣營面臨的最大挑戰在於今年的自由市場行情已經成形。本季三位強打者已紛紛簽約，凱爾·舒瓦伯（Kyle Schwarber）簽下五年，年薪3000萬美元合約；「北極熊」皮特·阿隆索（Pete Alonso）簽下五年，年薪3100萬美元合約；艾力克斯·布瑞格曼（Alex Bregman）簽下五年，年薪3500萬美元合約。這三位球員最終都與市場妥協，簽下五年期的合約。特別是布瑞格曼與貝林傑同屬攻守兼備的球員，兩人的攻擊數據指標（低三振率、高全壘打數但擊球初速偏低）亦極為相似。市場已明確傳達出訊息：對於此類資深強打者的價值認定，目前並未延伸至五年以上。雖然目前的談判進度如冰河般緩慢，但專家認為，貝林傑與洋基隊互為彼此的最佳選擇。《Yanks Go Yard》表示，儘管波拉斯試圖透過等待市場變化（如Kyle Tucker的動向）來扭轉局面，但若最終無法「從帽子裡變出兔子」，雙方極有可能在未來回歸理性的條件下重新達成協議。目前市場上雖不乏追求者，但在整體交易節奏緩慢的冬季，這場關於身價的心理戰預計仍將持續一段時間。