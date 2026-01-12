我是廣告 請繼續往下閱讀

當東南亞多國仍在為景氣復甦步伐快慢不一而煩惱時，越南卻在新的一年用一連串破紀錄的數字，成功吸引全球目光。政府公布，二○二五年經濟成長率達到百分之八點二，創下近十五年來僅次於疫情後反彈期的最佳表現，顯示經濟動能依舊強勁。不只如此，越南全年貿易總額首度突破九二○○億美元，正式晉升全球第十五大貿易國。對美出口與貿易順差更雙雙改寫歷史新高，出口金額約一五三二億美元、順差達一三四○億美元。政府也同步釋出更進取的訊號，將二○二六年ＧＤＰ成長目標訂在百分之十，一旦達標，名義ＧＤＰ可望超越泰國，躍升為東協第二大經濟體。越南近年被視為供應鏈重組下的「大贏家」。自二○一八年美中貿易戰開打，大量製造業自中國轉移，越南順勢成為承接基地。即便二○二五年美國擴大課徵所謂「對等關稅」，越南出口仍逆勢成長，對美出口年增近三成，六年間進出口總額增加四千億美元，成為開發中國家拚經濟的經典案例。然而，耀眼成績背後也潛藏結構性隱憂。越南製造業高度仰賴自中國進口中間財，導致對中貿易逆差長年維持在千億美元規模。整體而言，越南對美的巨額順差，其實是由對中國的龐大逆差所支撐，使經濟同時暴露在兩大市場風險之下，抗壓能力仍顯不足。外資依賴同樣引發討論。二○二五年前十一月，越南實際到位外人直接投資達二三六億美元，但外資企業出口占比高達七成五，本土企業在出口紅利中的受惠程度有限。加上政府計畫自二○二六年起調升最低工資、部分地區已出現缺工現象，成本上升也可能影響未來投資意願。從高速成長到長期穩健，越南正站在關鍵轉折點上，真正的挑戰不在於能不能再寫下一個漂亮的成長率，而在於是否有能力補齊結構短板，讓經濟成果轉化為更均衡、可持續的發展。