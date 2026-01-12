我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭縣冬山鄉昨天（11日）發生驚悚車禍！一輛機車與一輛汽車行經幸福路與武罕路口網狀線時，疑均未減速導致雙方在路中直接撞上，機車騎士當場被撞飛，重重撞擊反光鏡後倒地不起，其肺部及腹部出現內出血，賴姓汽車駕駛則失控衝進水溝，受有多處擦挫傷，還好兩人經送醫急救後無大礙，警方初步調查證實，雙方駕駛皆無酒精反應，排除酒駕肇事可能，目前警方正進一步分析監視器畫面與現場跡證，釐清確切的事故起因與後續的肇事責任歸屬。據了解，11上午39歲的賴姓機車騎士與25歲賴姓男子所駕駛的轎車，在行經交叉路口時疑似都沒有減速，導致雙方在路口直接撞上，強大的撞擊力讓機車騎士當場被撞飛，在空中翻轉一圈並重重撞上路口反光鏡後才摔落在地；汽車則失控高速衝進路旁水溝，當時正好有一名路過的騎士目擊全程，似乎被眼前的慘狀嚇到，嚇到連忙倒車後退。警方與救護人員接獲報案趕抵現場時，見到滿地的車體零件碎片，不難看出撞擊力道之大，而賴姓機車騎士因劇烈碰撞，導致肺部及腹部嚴重內出血，另外，賴姓汽車駕駛則受全身多處擦挫傷，所幸兩人送醫急救後均無生命危險，經初步檢測，雙方駕駛皆無酒駕反應，至於確切的事故原因以及後續的肇事責任歸屬，目前正由警方進一步調查釐清中。警方呼籲，駕駛人行經路口時必須嚴格遵守標誌、標線及號誌指示。針對設有閃光號誌的路段，務必牢記「閃光紅燈」代表應停車再開、「閃光黃燈」則應減速接近。