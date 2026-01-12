我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 根據高捷公司所提供的數據除岡山高醫站為500萬畫素，其餘均為37萬畫素」，林智鴻批比現有動輒千萬以上畫素的手機還糟。（圖／高雄市議員林智鴻辦公室提供）

「若是恐攻發生在高捷怎麼辦！」高雄市議會大會今（12）審議交通局今年總預算二三讀會，議員林智鴻根據高捷公司資料指出，捷運紅橘線目前39車站中，竟有38站監視器僅37萬畫素，不僅一般治安事件難以防治或嚇阻，未來若不幸有類似去年「北捷恐攻」案件，更加深警方緝兇難度，淪為「偵查斷點」。林智鴻認為，去年受惠於大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高19.5萬人次，但維護旅客安全所需的硬體設備卻停留在「17年前通車時」，鑑於2014年鄭捷案、2025年張文案兩次發生在北捷的無差別攻擊悲劇，負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體期程，要求高捷公司改善。林智鴻指出，「北捷恐攻」案件發生之際，他便擔憂大型活動與觀光人潮的高雄，目前軟硬體設施或人力是否足以預防，除了與警察局捷運警察隊、保安科多次討論，也同步調閱高雄捷運系統內監視器使用年份與畫素，以及最近一次維修保養紀錄等資料。未料，除了捷運局提供的輕軌系統資料外，高捷非但提不出財產清冊或各站保養紀錄，也不因應議員索資進行事後盤點，僅能概略回覆「紅橘線39車站共1927支監視器，依站體大小每站約35至90支不等」、「每月例行檢查1次」等，甚至連影片保存天數，也是「至少14天，最多40天」的不確定答案，若是在站內有未能立即發覺或提告的性騷擾或跟騷案件，且在「低標14天」的站內受害，恐存在「告訴期間6個月還沒過，證據卻消失」的窘境。更讓人震驚的是，高捷公司表示「除岡山高醫站為500萬畫素，其餘均為37萬畫素」，比現有動輒千萬以上畫素的手機還糟，若犯罪發生，無法及時指認犯嫌，恐成嚴重漏洞。林智鴻質疑，就高捷提不出相關資料這點，他合理懷疑平日根本沒有妥善盤點硬體，他也懷疑高捷聲稱「系統內多為類比式舊式攝影機」，卻又指這些監視器「平均約可使用5年」，以高捷通車17年的歷程而言，若全未更換，這些「多硬撐12年的機器」怎能確保旅客安全？原應督導此事的交通局應嚴正以對！林智鴻指出，在高捷逾17年的通車歷程內，北捷系統內近10年發生過2次無差別攻擊案，最近一次「張文案」，北捷台北車站7台監視器無法回溯畫面一事，更成為北市議會關心重點，但這些卻都無法適時「喚醒」高捷更新設備，適逢交通部門預算審查，他點名交通局「運輸監理科」在官網上所述執掌明確包含「大眾捷運系統營運、財務、安全監理」，責無旁貸，必須訂定具體期程，要求高捷公司立即改善。