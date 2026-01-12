我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CORTIS榮獲金唱片新人賞，創收視最高點。（圖／TVBS提供）

▲BLACKPINK JENNIE現身紅毯展現女王氣場，意外成紅毯收視亮點。（圖／TVBS提供）

​​第40屆金唱片頒獎典禮上週六在臺北大巨蛋盛大落幕，這場被譽為「韓國葛萊美」的年度音樂盛事，首次移師台灣舉辦便掀起高度關注，典禮由TVBS專業團隊攜手Disney+全台獨家播出，以近乎同步現場的高規格直播技術，成功讓台灣粉絲即時直擊典禮盛況。無論電視或線上平台，都創下極高收視率，尤其在CORTIS與ALLDAY PROJECT登台時，分別創下收視最高點。本屆金唱片自當日下午4點紅毯時段起，就吸引大量觀眾守在螢幕前，TVBS歡樂台轉播數據顯示，4歲以上族群平均收視達0.26，其中25至49歲女性收視衝上0.73，35至49歲女性族群更逼近1.0，顯示金唱片對女性觀眾的高度吸引力，紅毯時段中，主持人成始璄、文佳煐，以及JENNIE、StrayKids登場，成為紅毯收視的關鍵亮點，也為後續典禮熱度鋪墊高點。典禮於晚間5點30分正式開始後，收視持續攀升，整體4歲以上平均收視來到0.71，25至49歲女性族群平均收視更高達1.36，全場最高收視時刻，落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT，以及人氣男團BOYNEXTDOOR的舞台表演，新人獲獎的驚喜情緒，加上舞台張力十足的演出，成功點燃現場與電視機前觀眾的情緒，也成為本屆轉播的關鍵高峰。此次轉播背後，TVBS動員頂尖直播工程與大型典禮轉播經驗，將畫面延遲壓縮至僅比現場慢約一分鐘，實現「接近零時差」的觀賞體驗。同時，針對台灣觀眾需求，轉播中加入即時翻譯，讓粉絲能同步理解得獎感言與舞台互動。典禮期間，蔡依林頒獎畫面以及許光漢挑戰撒嬌舞的跨文化互動，更在社群平台掀起高流量討論，成功將轉播熱度延伸至網路話題。身為多年蟬聯「最常使用的廣電及平面媒體」的媒體品牌，TVBS此次與Disney+合作，完整展現電視轉播與串流平台的互補優勢。TVBS歡樂台提供穩定高品質的電視直播，Disney+則創下平台史上最高單日流量與觀看時數，讓無法親臨大巨蛋的粉絲，也能在家同步感受盛典氛圍。典禮結束後，Disney+也保留完整回放，讓觀眾隨時重溫舞台精華，進一步延長金唱片在台灣的話題生命週期。