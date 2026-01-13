台北101購物中心近日陷入一場嚴重的公關危機，知名運動休閒品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎專賣店的櫃姐遭爆料歧視外籍移工，Threads上網友揭露，移工逛街11日逛街時，遭女店員狠嗆「那很貴」還多次被無視，引發社群平台高度關注與憤討論。
越南移工逛街看鞋 櫃姐一句「那很貴」爆歧視風波
據爆料內容指出，一名越南移工妹妹於2026年1月11日前往台北 101 的鬼塚虎專櫃看鞋時，竟遭到店員以輕蔑的態度對待，爆料者指出，友人非常有禮貌地表達想看鞋，卻被櫃姐狠嗆「那很貴」，隨後遭到無視，當友人詢問是否有37號尺寸時，店員僅冷淡回應「我們沒有37號」便不再理會。
爆料者痛批，在2026年的台灣，如此具有指標性的國際商場竟然發生這種事，令人感到羞愧。爭議文章一天就在網路上吸引超過72萬次的觀看紀錄，更有近2萬名網友按讚。
賈永婕海巡滅火：服務態度不分國界
台北101董事長賈永婕則是深夜「海巡」社群，親自在爆料貼文下留言回應「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，12日賈永婕更親自前往鬼塚虎櫃位巡視，並發文強調「服務業最基本的就是一視同仁，耐心、笑容、熱忱與同理心缺一不可」。
賈永婕她也感謝網友的提醒，讓台北101與品牌能誠實面對並認真檢討，未來將更嚴格要求服務品質，並歡迎民眾多多光顧101，「不一定要買東西，來走走、來玩玩都好。有任何問題，都可以寫到我們的客服信箱，我們一定會認真處理！」
鬼塚虎發324聲明 員工將停職接受調查
台灣鬼塚虎則是在事發24小時內，迅速向公眾及媒體發布324字正式聲明，鬼塚虎已先將涉事店員停職，並啟動內部的調查程序，鬼塚虎強調，品牌一直都秉持對所有顧客「一視同仁」的核心價值，絕對不樂見任何歧視行為的發生，「若調查結果屬實，將會採取包含解僱在內的嚴厲處分。」
台北101官方則回應，將與相關品牌櫃位進一步了解狀況，後續將依實際情形，督促品牌優化相關服務流程，確保每一位蒞臨台北101的顧客都能享有舒適的服務體驗。
整起事件不僅是一次服務糾紛，更引發了社會對於移工歧視與品牌責任的深層討論。在賈永婕與品牌方的雙重快速應對下，事件暫時止血，但後續的教育訓練與環境改善仍是各界關注的焦點。
資料來源：Threads、鬼塚虎、賈永婕臉書
