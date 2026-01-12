我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁寧（如圖）回憶起剛出道時常跑通告，與曹西平在節目中有不少互動。（圖／記者朱永強攝）

資深藝人曹西平去年12月29日過世，靈堂自10日開放外界弔唁，今（12）日林美秀、許富凱、胡瓜及丁柔安、香蕉（王俊傑）、丁寧、無尊等人皆陸續前來致意。丁寧受訪時表示剛出道時常跑通告，當時覺得自己難笑、沒自信，還好有曹西平不斷給予鼓勵。而丁寧聽聞曹西平的死訊，第一時間以為是假新聞，消息獲證實後，說：「他（走得）很安詳，沒有任何一點的痛苦，這是很浪漫的事。」丁寧回憶起剛出道時常跑通告，與曹西平在節目中有不少互動，她直言：「我進這行業很沒自信，又很難笑，常常覺得自己是薪水小偷。」不過曹西平卻總是給她鼓勵，說：「妳很好啊！身材也不錯啊！」直呼曹大哥真的是性情中人，也覺得兩人特別投緣。丁寧坦言兩人雖不常見面，但在社群上互動熱絡，只要曹西平一發文，她就會去留言。當看到曹西平猝逝的消息，丁寧一開始以為是假新聞，證實離世後，她難掩複雜情緒說：「當然錯愕，才剛看他臉書發文，隔兩天就這樣⋯」不過丁寧表示，換個角度想，曹西平走得如此安詳，讓她蠻寬心的，「他沒有任何痛苦、掙扎，我覺得是很浪漫的事，還是帥帥的」。丁寧認為只要是人都會面臨死亡，這是必然存在的事，該怎麼去對待身邊的人、不留遺憾，才是要去思考的事。