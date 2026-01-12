我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城泰統集團（股票代號：2729）今（12）日公布2025年全年累計營收再度突破60億，年增0.46%，再創歷史新高；而瓦城12月單月營收4.95億元，主要受百貨門市來客數產生短期波動影響。其中瓦城全年售出超過60萬份月亮蝦餅、大心則售出逾170萬碗麵食等。瓦城泰統集團指出，受惠於年末節慶聚餐旺季帶動，企業尾牙春酒需求暢旺，並結合新門市開幕挹注整體營收，帶動全年維持穩定成長。隨著農曆年節消費旺季接續展開，集團營運動能可望持續升溫。瓦城泰統集團表示，在12月業績助攻下，瓦城全年營收達61.04億元，整體營運持續正向發展。集團說明，「瓦城」於全年售出超過60萬份月亮蝦餅、「大心」售出逾170萬碗麵食、「樂子the Diner」的花生培根醬牛肉堡銷售超過1.5萬份、「1010湘」則賣出超過40萬份神仙孜然肋排骨。集團認為，展望後市，農曆新年與尾牙春酒旺季接續登場，集團營運動能有望延續至2026年第一季。春節期間訂席表現穩健，春節訂位已近8成，除夕當日晚席更已全數滿席，預期春節檔期業績將優於去年同期表現。集團提到，放眼2026年，持續深化既有品牌營運動能，結合展店節奏與營運效率優化，穩步邁向2030年「全球30個品牌、500家店」的長期發展目標。