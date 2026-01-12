我是廣告 請繼續往下閱讀

▲·申京（Alperen Sengun）重返先發卻未能帶動節奏，在關鍵時刻罰球失手，也成為火箭進攻與信心同步瓦解的縮影。（圖／美聯社／達志影像）

如果在連續輸給波特蘭拓荒者之後，休士頓火箭的排名滑落至西區第6僅是警訊；那麼今晚面對正處於崩盤邊緣的沙加緬度國王所繳出的荒腔走板表現，則是一記響亮的喪鐘。原本應該是一場「止血」的比賽。國王隊賽前苦吞7連敗，球隊內部人心惶惶，主力陣容面臨交易大限前的拆解危機。不過，火箭隊不僅沒有把握住機會，反而用一種近乎恥辱的方式，將自己推向了賽季至今的最低谷。火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）試圖做出改變，但從伊森（Tari Eason）傷停，申京（Alperen Şengün）重返先發，霍樂迪（Aaron Holiday）也被拉上火線，烏度卡的意圖很明顯是要降低高度、提高比賽節奏、找回進攻流暢性。開場申京的「2+1」曾讓人看到一絲曙光，但這束光很快就熄滅了。整場比賽暴露了一個殘酷的事實，那就是當陣容重塑後，杜蘭特（Kevin Durant）與隊友之間的生疏感回來了。杜蘭特依然是全隊最高效的終結點，但在這個新體系下，他失去了過往的「舒適區」。他被迫更多地遷就隊友，無法在最熟悉的甜點位接球。而當他交出球權，身邊的隊友卻無法給予回應。火箭上半場三分命中率僅27.8%，延續了過去4場不到三成的冰冷手感。籃框彷彿被加了蓋子，除了杜蘭特，其他人的投射只能用災難形容。如果說進攻端的低迷還能歸咎於手感，那麼防守與籃板端的崩盤則不可原諒。火箭隊本季引以為傲的標籤是「聯盟頭號投搶大隊」，擁有最強的籃板率。然而，面對進攻效率墊底、三分火力最弱、籃板保護最差的國王隊，火箭的防線卻如紙糊般脆弱。拉文（Zach LaVine）開場輕鬆的跳投與三分只是序曲，真正的羞辱來自禁區。國王隊的落選秀卡德維爾（Dylan Cardwell）成為了今晚的夢魘。這位名不見經傳的球員在火箭頭頂摘下了11個籃板，其中竟包含誇張的8個進攻籃板。當一支以強硬著稱的球隊，被對手的邊緣球員在禁區予取予求，這已經不是戰術問題，而是態度與能量感的全面潰敗。比賽末節，火箭隊的混亂達到了頂峰。曾被國王擺上貨架的蒙克（Malik Monk）挺身而出連飆三分，甚至連被火箭策略性放空的威斯布魯克（Russell Westbrook），都能用無情的三分球將火箭推入深淵。反觀火箭，在追分的生死時刻，年輕核心湯普森（Amen Thompson）兩罰一中，被寄予厚望的申京（Alperen Şengün）更是兩罰全丟。當全隊手軟之際，杜蘭特才終於想起接管比賽，但那記遲來的三分球已無力回天。上一場比賽KD怒摔水瓶的畫面還歷歷在目，那是對孤立無援的憤懣；而今晚的失利，則讓這份憤懣轉化為深深的無力感。過去4場比賽，火箭百回合得分僅106.2分，進攻效率跌至谷底。烏度卡賽後慣例的指責執行力與能量感，聽起來已像是無力的複讀機。賽季行至中段，這支曾被視為西區勁旅的隊伍，如今無論是教練、核心球星還是角色球員，似乎都對眼前的困境束手無策。