台灣房價高漲，還是會有人買房增加自己的資產，不過阿宅地產顧問蕭大立表示，日本現在已經出現免費送也沒人要的房子，這些房子還要支付稅費、管理費，被稱為「負動產」，而台灣其實有不少房子已經可以看到「負動產」的影子，蕭大立也直言，「今天的日本，就是10年後的台灣」。
阿宅地產顧問蕭大立表示，日本《朝日新聞》採訪組曾出版一本《負動產時代》，把這些沒人要的房子歸納為3種類型，而台灣也已經能看到未來可能無人接手的「負資產」。
1、欠繳鉅額管理費的社區大樓
買房除了房貸之外，還要繳稅、支付管理費等，很多人沒有考慮到這些支出。其中管理費和大樓修繕費用，是維持建築壽命的關鍵，當大樓管理費、修繕費用資金不足，管委會也只能放棄定期維修，或是大範圍的修繕，有些帶有高級公設的社區，像溫泉、游泳池等，之後因無力維護而荒廢，反而會成為社區負擔。建築物老化更可能危及路人或住戶安全，若發生外牆剝落傷人事件，住戶仍然需承擔賠償責任。蕭大立指出，社區大樓是命運共同體，欠費者的負擔最終會轉嫁給負責任按時繳費的住戶。反而造成守法住戶的懲罰與財務重擔。
2、多個共有人持有、意見不同無法處置的房子
蕭大立表示，根據日本的法律規定，繼承遺產卻未辦理過戶，讓共有人越來越多，久了就會遇到共有人意見無法取得共識，導致房子無法賣掉、出租、修繕等情形。若上一代未辦理繼承登記，隨著時間推移，法定繼承人會呈現幾何級數增加，只要有一位共有人反對，或者行蹤不明無法取得聯繫，整個房產就無法處置，書中舉例，一塊土地的繼承人從26人增加到107人，導致連拓寬道路的公共工程，都因無法取得所有人同意而停擺。更慘的是，即使房子無法出售、出租、居住，還是必須繳稅。
3、地段不佳無法增加容積、重建的房子
通常公寓重建是利用「增加容積率」，蓋出比原先還要多的戶數，再把將多出來的戶數賣給新住户，並用這筆利潤來抵銷建築成本。若房子位置不佳或法規限制無法增加容積，就無法透過出售增建房屋來獲利，並做為重建的資金，代表重建的費用都要由原本的屋主承擔，對於依靠退休金生活的屋主來說，是一筆無法承擔的負擔。地段不佳的房子，土地價值也不高，拆除一棟公寓或是獨棟住宅的費用需要數百萬、甚至上千萬日圓，出售土地的錢還不夠付拆除費，因此多數屋主會選擇拖著不管。
最後蕭大立表示，在人屋雙老、少子化的趨勢下，買房零風險的時代已經過去了，買錯房，不僅可能不會增值，更可能會變成丟也丟不掉的燙手山芋，「今天的日本，就是10年後的台灣。買房時記得要避開這三種房子，以免以後想賣也賣不掉，真的變成負動產」。
資料來源：阿宅地產顧問蕭大立
最後蕭大立表示，在人屋雙老、少子化的趨勢下，買房零風險的時代已經過去了，買錯房，不僅可能不會增值，更可能會變成丟也丟不掉的燙手山芋，「今天的日本，就是10年後的台灣。買房時記得要避開這三種房子，以免以後想賣也賣不掉，真的變成負動產」。