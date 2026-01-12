中央氣象署今（12）日下午4時33分針對4縣市發布「低溫特報」，明（13）日上午，新北、桃園、新竹、金門民眾要注意有10度以下低溫出現的機會。
氣象署指出，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日清晨至13日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、金門縣
氣象署預報員林伯東表示，明天大陸冷氣團影響，北部及中部低溫下探12度，南部13度，花東14度，局部近山區及空曠地區更低，明晚到後天清晨中部以北近山區有10度以下低溫。
周四至周五冷氣團減弱，中部以北低溫仍只有13度，南部及花東約16度，白天中南部高溫則有25至28度，周六至下周日水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨明顯，竹苗以南仍是晴朗天氣，要留意日夜溫差大。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
