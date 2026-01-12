我是廣告 請繼續往下閱讀

超商億元小吃傳奇！「阜杭豆漿飯糰」全新口味上架

▲7-11繼「阜杭豆漿經典飯糰」後，再推新品「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」，售價59元。（圖／業者提供）

開運小吃助攻！雲林西螺福興宮過爐加持祈福

▲7-11集結多款「開運小吃」，貼上雲林西螺福興宮過爐加持的神明Q版貼紙。（圖／業者提供）

▲「晶英滷肉刈包」回歸，1月21日至2月10日搭配小腸豬血湯或阿桐阿寶四神湯享8.8折優惠。（圖／業者提供）

7-11攜手竹山土地公！ibon開放預購周邊

▲7-11即日起全台門市ibon開放預購南投竹山土地公周邊商品。（圖／業者提供）

台塩推馬年新春「發財水」！小瓶身卡位連假出遊商機

▲台塩推出限定商品「發財水」，420ml小瓶身搶攻出遊商機。（圖／業者提供）

鎖定年節開運與學測商機，，搭配過爐加持的開運小吃、考生應援商品與新春預購，全面搶攻金馬年好運市場。7-ELEVEN自2020年起攜手米其林必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」，雙方合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」，美味祕訣是將傳統飯糰必備的油條以麵包條替代，解決油條微波後易軟化影響口感痛點，內餡微波後仍酥脆好吃。「阜杭豆漿經典飯糰」問世後打出好口碑，被封為7-11最好吃的飯糰，至今仍是無敵口味。今年冬季7-11再推新品「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」，售價59元。採用Q彈紫米混合糯米飯，包裹蒜香醬燒里肌、滷蛋、微辣蘿蔔乾，香甜脆酸菜，充滿正宗台式靈魂。為迎接農曆春節，新口味同步換上節慶限定包裝，象徵「馬上富有」的吉祥寓意。7-ELEVEN今年製作「福德正神」及「文昌帝君」兩款神明Q版祈福貼紙，開發團隊更特別到雲林西螺福興宮祭拜後將貼紙過爐加持。另有「及第小籠湯包」、「及第豬肉熟水餃」、「及第植物肉水餃」，也在條碼處加入讓人會心一笑的吉祥小語，1月20日前搭配指定商品任2件可享8.8折優惠。今年2月3日是農曆的尾牙，台灣習俗是在尾牙日吃刈包求好運。7-ELEVEN熱賣上萬個的「晶英滷肉刈包」強勢回歸，售價88元。內餡由台南晶英酒店主廚指導，帶皮豬五花吃起來豐潤不膩口，搭配爽脆酸菜，可依個人喜好撒上花生糖粉，，祝福「尾牙吃刈包、錢財滿錢包」。1月21日至2月10日搭配小腸豬血湯或阿桐阿寶四神湯享8.8折優惠。喜迎2026新年求財商機，7-ELEVEN即日起至2月15日，全台門市ibon開放預購「南投竹山土地公—開春納財添好運」以及「十二生肖招財印泥」系列周邊商品，皆可宅配到府。竹山土地公是全台三大土地公廟之一，獨特的錢母與發財金文化深植人心，今年元旦更吸引高達10萬人搶拿馬年錢母，7-ELEVEN獨家攜手竹山土地公，推出可嵌入專屬錢母的「招財錢母寶座」，以及竹山土地公加持的「過爐開光招財貓」，民眾還可箱購「招財平安水」用作年節待客結緣，讓滿滿財氣雙向奔赴金馬年。迎接金馬年，，便於外出旅遊攜帶。即日起於家樂福、momo購物網、台塩線上購等通路限量發售。