鎖定年節開運與學測商機，7-ELEVEN表示，超商飯糰冠軍商品「阜杭豆漿經典飯糰」一年熱賣逾400萬顆，此次換上節慶限定包裝，並推出新口味「里肌肉蛋紫米飯糰」，搭配過爐加持的開運小吃、考生應援商品與新春預購，全面搶攻金馬年好運市場。
超商億元小吃傳奇！「阜杭豆漿飯糰」全新口味上架
7-ELEVEN自2020年起攜手米其林必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」，雙方合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」，美味祕訣是將傳統飯糰必備的油條以麵包條替代，解決油條微波後易軟化影響口感痛點，內餡微波後仍酥脆好吃。
「阜杭豆漿經典飯糰」問世後打出好口碑，被封為7-11最好吃的飯糰，至今仍是無敵口味。7-11透露，商品上市半年即迅速衝破億元業績，在2025年光是一年就熱賣超過400萬顆，是超商加熱飯糰冠軍商品。
今年冬季7-11再推新品「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」，售價59元。採用Q彈紫米混合糯米飯，包裹蒜香醬燒里肌、滷蛋、微辣蘿蔔乾，香甜脆酸菜，充滿正宗台式靈魂。為迎接農曆春節，新口味同步換上節慶限定包裝，象徵「馬上富有」的吉祥寓意。
開運小吃助攻！雲林西螺福興宮過爐加持祈福
7-ELEVEN今年製作「福德正神」及「文昌帝君」兩款神明Q版祈福貼紙，開發團隊更特別到雲林西螺福興宮祭拜後將貼紙過爐加持。大學學測將於1月17日至19日舉行，7-ELEVEN鎖定｢包中、狀元及第」需求，推出「福圓號桂圓核桃起司包」、「蜜汁叉燒包」、「乾杯炭火燒肉包」，並貼上文昌帝君祈福貼紙。
另有「及第小籠湯包」、「及第豬肉熟水餃」、「及第植物肉水餃」，也在條碼處加入讓人會心一笑的吉祥小語，1月20日前搭配指定商品任2件可享8.8折優惠。
今年2月3日是農曆的尾牙，台灣習俗是在尾牙日吃刈包求好運。7-ELEVEN熱賣上萬個的「晶英滷肉刈包」強勢回歸，售價88元。內餡由台南晶英酒店主廚指導，帶皮豬五花吃起來豐潤不膩口，搭配爽脆酸菜，可依個人喜好撒上花生糖粉，包裝也特別採用不沾手設計，更貼上福德正神祈福貼紙，祝福「尾牙吃刈包、錢財滿錢包」。1月21日至2月10日搭配小腸豬血湯或阿桐阿寶四神湯享8.8折優惠。
7-11攜手竹山土地公！ibon開放預購周邊
喜迎2026新年求財商機，7-ELEVEN即日起至2月15日，全台門市ibon開放預購「南投竹山土地公—開春納財添好運」以及「十二生肖招財印泥」系列周邊商品，皆可宅配到府。
竹山土地公是全台三大土地公廟之一，獨特的錢母與發財金文化深植人心，今年元旦更吸引高達10萬人搶拿馬年錢母，7-ELEVEN獨家攜手竹山土地公，推出可嵌入專屬錢母的「招財錢母寶座」，以及竹山土地公加持的「過爐開光招財貓」，民眾還可箱購「招財平安水」用作年節待客結緣，讓滿滿財氣雙向奔赴金馬年。
台塩推馬年新春「發財水」！小瓶身卡位連假出遊商機
迎接金馬年，台塩海洋鹼性離子水推出馬年新春限定「發財水」，以俏皮討喜的財神爺與Q版小馬插畫，搭配420ml輕巧迷你瓶身，搶攻春節9天出遊商機，便於外出旅遊攜帶。即日起於家樂福、momo購物網、台塩線上購等通路限量發售。
