民進黨2026年高雄市長提名初選民調於今（12）日晚間正式展開，黨內4位角逐者立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺同步動員支持者，全力衝刺關鍵民調。隨著戰火升溫，藍營對手的選戰盤算也悄悄浮上檯面，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩的態度變了，原本想與邱議瑩對決，現在反而較期待跟賴瑞隆選。郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中直言，柯志恩對於「未來可能對決的綠營人選」態度出現轉變，他透露，在2個禮拜前，曾私下詢問柯志恩的想法，當時柯原本認為若能對上邱議瑩，雙方有機會激盪出火花，對選戰未必是壞事。不過，郭正亮分析，邱議瑩即便歷經「美濃大峽谷」等爭議風波，卻仍能迅速止血、重整陣腳，展現驚人的政治修復能力，不僅透過資源調度與造勢操作穩住局面，更持續獲得綠營重量級人物力挺，包括前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌，以及現任高雄市長陳其邁，讓整體氣勢不減反增。相較之下，郭正亮指出，賴瑞隆在先前捲入兒子霸凌爭議後，整體士氣略顯低迷，聲勢未能迅速回溫，也讓柯志恩對於未來可能交手的對象重新評估。隨著邱議瑩展現高度韌性與強大後援，柯志恩反而更傾向與賴瑞隆正面對決，認為選戰結構可能相對有利。另一方面，民進黨初選民調正式啟動後，柯志恩也把握時機展開反制動作，特別與團隊拍攝「接聽民調教學影片」，向選民說明如何回應民調題目，並直言若對民進黨4位參選人皆不買單，就應表態「唯一支持柯志恩」，展現藍營提前卡位高雄選戰的企圖心。