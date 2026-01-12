我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郎祖筠低調前來弔唁，並向曹西平喊話：「您自由了。想您，您不孤獨。」（圖／冬瓜旅行提供）

▲今（12）日是曹西平靈堂開放第三天，胡瓜表示今天是來看看老朋友，聽助理轉達對方走的非常安詳，但仍感慨：「事情來的很突然。」（圖／記者朱永強攝）

資深藝人曹西平去年12月29日過世，靈堂自10日開放外界弔唁，首日因無藝人到場，一度被形容場面有些冷清。不過這幾天，其實有多位演藝圈友人私下、低調前來靈堂，像是KID（林柏昇）、陳凱倫、郎祖筠等等，大家都親自來向四哥道別。除此之外，也有粉絲專程從海外返台，只為親口向曹西平說一聲「謝謝」與「再見」。曹西平靈堂並非0藝人前來弔唁，而是他們選擇用不打擾的方式，默默向曹大哥說完心裡話、致意完便離開。其中，郎祖筠特別在留言紙條上寫下：「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」乾兒子 Jeremy也收到來自多位演藝圈好友的關心與問候，表示年底工作行程緊湊，會再另行安排時間前來致意，或用自己的方式向四哥道別。另外，靈堂內設置一面「粉絲留言牆」，短短幾天內，牆面已貼滿來自各地的手寫卡片，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為親自向四哥道別、表達感謝。其中一張卡片寫道：「本來約好要去台中找你⋯你最後一場我一定要來看你，我想你。」讓人看了鼻酸。曹西平靈堂開放至今第3天，昨日佩甄、許效舜等人已來過，今天林美秀、許富凱、胡瓜及丁柔安、香蕉（王俊傑）、丁寧、無尊則陸續到場致意，並訴說對曹大哥的思念。