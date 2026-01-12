我是廣告 請繼續往下閱讀

校事會議造成的問題不斷，引發教育現場反彈。教育部今（12）日修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（解聘辦法），刪除匿名檢舉規定、新增輔佐人等將在14日正式生效。然而，全教總譴責，不只無法導正濫訴，反而讓基層教師陷入無止盡的法律鬥爭與行政內耗，明日將前往教育部抗議。教育現場反映，部分檢舉案件性質輕微，或屬一般親師生互動、行政管理及考核懲處等爭議，卻仍以啟動校園事件處理會議及全外聘調查小組程序，導致濫訴、小案大辦、行政量能耗損等問題。教育部修法重點如下：1.明定學校得透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序2.修正檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘的調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，採無記名投票方式，校長不參與表決；並同時刪除匿名檢舉規定。3.明確規範校事會議僅處理教師法所定不適任案件；如案件屬考核辦法所定懲處情形，則回歸考核辦法處理，落實分流。4.主管機關接獲檢舉事件或知悉之事件，如認有不予受理情形，應通知檢舉人不予受理，且不通知學校處理；如屬應通知學校處理者，其相關資訊應提供學校參考，且不予去識別化。5.明定參與案件處理的所有人員，均負有保密義務與責任，違反者負行政責任外，依法追究責任。6.新增輔佐人參與制度：行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與，以協助其理解程序及表達意見，並保障其權益。教育部表示，透過明確分流、程序合理化及監督備查機制之建構，使不同性質案件得以在適切制度中處理，兼顧教育專業、程序正義與校園穩定，俾利學校回歸教學本位，營造優質正向的教育環境、提升教學品質及維護學生受教權益。全教總指出，此次修法除保留《解聘辦法》全外聘調查員之規定外，在《考核辦法》增訂的規定仍保留直接派員外聘調查程序，等同暗示學校繼續以外聘核心進行一般懲處案之調查。這種將「管教行為」法律化、法庭化的做法，讓原本應投入教學的資源被大量揮霍於調查程序，徹底扭曲了教育「導正」的初衷。針對新設置的「案件受理審查機制」，全教總怒批其設計荒謬絕倫，新制要求校長邀請教師、家長代表及外部專家決定受理與否，形式上與校事會議功能嚴重疊床架屋。再者，教育部為杜絕「校長濫權」的質疑，竟在程序中剝奪校長的表決權，形同讓校長逸脫行政責任，被制度當成「巨嬰」般供養，卻讓學校行政陷入權責不明的泥淖。全教總呼籲教育部應重新檢討《解聘辦法》缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，保障教師防禦權，停止對基層教師的集體霸凌。明日上午將前往教育部門口抗議，盼表達捍衛教育專業決心，期待還給校園一個專注教學、彼此信任的友善空間，別讓法律手段成為摧毀台灣教育的元兇。